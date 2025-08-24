Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών – Κορίνθου, από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο
Οι εκδρομείς του δεύτερου γκρουπ του Αυγούστου επιστρέφουν στην Αθήνα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ουρά χιλιομέτρων παρατηρείται αυτήν την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, από το ύψος της Κινέτας έως τη Νέα Πέραμο, καθώς εξελίσσεται σταδιακά η επιστροφή των αδειούχων του δεύτερου γκρουπ του Αυγούστου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Η Καϊσέρισπορ έχει στο στόχαστρο της τον Φραντζί Πιερό
18:15 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Εντυπωσιασμένος ο Γιαμπουσέλε από το Telekom Center Athens
17:49 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρενάτο Σάντσες: «Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός»
13:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ