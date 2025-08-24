Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών – Κορίνθου, από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο

Οι εκδρομείς του δεύτερου γκρουπ του Αυγούστου επιστρέφουν στην Αθήνα

Οι εκδρομείς του δεύτερου γκρουπ του Αυγούστου επιστρέφουν στην Αθήνα
EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
Ουρά χιλιομέτρων παρατηρείται αυτήν την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, από το ύψος της Κινέτας έως τη Νέα Πέραμο, καθώς εξελίσσεται σταδιακά η επιστροφή των αδειούχων του δεύτερου γκρουπ του Αυγούστου.

kinisi-tora-1.jpg

