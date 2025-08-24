Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών – Κορίνθου, από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο

Ουρά χιλιομέτρων παρατηρείται αυτήν την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου , από το ύψος της Κινέτας έως τη Νέα Πέραμο , καθώς εξελίσσεται σταδιακά η επιστροφή των αδειούχων του δεύτερου γκρουπ του Αυγούστου .

