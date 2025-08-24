Η τουρίστρια που έγινε viral σε κρητικό πανηγύρι – Δείτε βίντεο

Ένα πραγματικά ξεχωριστό περιστατικό συνέβη σε ένα πανηγύρι στην Κρήτη , όταν μία τουρίστρια, άθελά της, έγινε viral.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας