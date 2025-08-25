Ζάκυνθος: Λύματα αναβλύζουν από φρεάτια στο Τσιλιβί – Καταγγελίες στο Newsbomb

Ακόμη ένα συμβάν με διαρροή λυμάτων στο Τσιλιβί της Ζακύνθου αναστάτωσε σήμερα (25/08) πολίτες, τουρίστες αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς οι ποσότητες που φάνηκαν στους δρόμους της περιοχής ήταν μεγάλες.

Τις τελευταίες μέρες, η υπερχείλιση ξεπερνά κάθε προηγούμενο, με κατοίκους να καταγγέλλουν και… απρόοπτα μέσω του Newsbomb. Συγκεκριμένα, πολλοί είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το πρόβλημα και δεν ελαττώνουν ταχύτητα στο σημείο, με αποτέλεσμα να πετάγονται τα βρώμικα νερά σε περαστικούς που κινούνται πεζή κατά μήκος του δρόμου.

Δείτε το βίντεο του Newsbomb:

Κάτοικοι και επιχειρηματίες έχουν εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες και επισημαίνουν επανειλημμένα πως είναι αδιανόητο μέσα στον Αύγουστο, μήνα στον οποίο η Ζάκυνθος «πλημμυρίζει» από επισκέπτες, να συμβαίνουν όλα αυτά και οι τουρίστες να βλέπουν αυτές τις εικόνες.

Η δυσφήμιση που υφίσταται το νησί είναι παγκόσμια και θα έπρεπε να αναζητηθεί τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης, η οποία εγκυμονεί και υγειονομικούς κινδύνους.

Ο Σύλλογος «Καθαρά νερά» κατέθεσε επίσημη καταγγελία για τη σοβαρή διαρροή λυμάτων από φρεάτια στην περιοχή του Τσιλιβί και ανακοίνωσε τα ακόλουθα, όπως μεταδίδει το ermisnews.gr.

«Η καταγγελία μας πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 11504/18-08-2025 στη ΔΕΥΑΖ και με αρ. πρωτ. 74356/20-08-2025 στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ζακύνθου.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι νέο, επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι, χωρίς να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα. Η συστηματική αδράνεια οδηγεί σε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ρύπανση του περιβάλλοντος και δυσφήμιση του νησιού μας, το οποίο στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία του στον τουρισμό.

Ο Σύλλογος “Καθαρά Νερά” θεωρεί ότι η παρούσα καταγγελία αποτελεί σημαντικό βήμα, καθώς είναι πιθανόν η πρώτη επίσημη και καταγεγραμμένη ενέργεια ενάντια σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. Από εδώ και στο εξής, θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του ζητήματος, απαιτώντας την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος και τη λήψη μόνιμων μέτρων.

Η κοινωνία μας δεν μπορεί να αποδεχτεί άλλο την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και την περιβαλλοντική καταστροφή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν λύσεις. Όχι δικαιολογίες».