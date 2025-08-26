Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε η 95χρονη που αγνοούνταν 2 μέρες

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης μία ηλικιωμένης γυναίκας από τα Χανιά, καθώς το βράδυ της 26ης Αυγούστου εντοπίστηκε η σορός της.

Την εξαφάνιση της 95χρονης είχαν δηλώσει οι συγγενείς της δυο μέρες πριν. Η 95χρονη είχε φύγει από το σπίτι της στην περιοχή Νεροκούρος στα Χανιά για να πάει σε μνημόσυνο στις Καλύβες Αποκορώνου, όμως δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειας της 95χρονης, τα ίχνη της εξαφανίστηκαν, ενώ επί ώρες δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αρχές, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Οι συγγενείς της έκαναν έκκληση μέσω ανάρτησης στο Facebook προκειμένου να βρεθεί η γυναίκα. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση, ενημέρωσαν το post πως η 95χρονη βρέθηκε νεκρή.