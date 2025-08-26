Φωτιά τώρα στην Εθνική Οδό Διστόμου -Λιβαδειάς
Επί τόπου η Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στην Εθνική Οδό Διστόμου -Λιβαδειάς.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
