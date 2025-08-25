Χαλκίδα: Ανήλικος προκάλεσε πυρκαγιά παίζοντας – Τον βρήκαν δίπλα στις φλόγες

Στα χέρια του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας βρίσκεται ένας ανήλικος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε λόφο πάνω από τον οικισμό στο Λευκαντί.

Ένα επικίνδυνο παιχνίδι με βεγγαλικά στάθηκε η αφορμή για την άμεση κινητοποίηση των αρχών, αποτρέποντας την εξάπλωση της φωτιάς σε μία περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες.

Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε λίγο μετά τις 14:20, όταν πυκνοί καπνοί έγιναν ορατοί από την ευρύτερη περιοχή. Αμέσως, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η φωτιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση, κυρίως ξερά χόρτα και πουρνάρια, σε αγροτοδασική έκταση.

Χάρη στην ταχύτατη και συντονισμένη επέμβαση, οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την περίμετρο της πυρκαγιάς μέσα σε λίγα λεπτά, προτού απειλήσει κατοικημένες ζώνες ή ελαιώνες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Εντοπισμός και σύλληψη του ανηλίκου

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, στελέχη της Πυροσβεστικής που ερευνούσαν την περιοχή για τα αίτια της πυρκαγιάς, εντόπισαν σε κοντινή απόσταση έναν ανήλικο σε κατάσταση πανικού.

Δίπλα του βρέθηκαν υπολείμματα από χρησιμοποιημένα βεγγαλικά, τα οποία αποτέλεσαν το βασικό ενοχοποιητικό στοιχείο. Ο ανήλικος προσήχθη στο Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ. Χαλκίδας.