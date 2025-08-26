Μύκονος: Δράση ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια από γνωστούς βετεράνους οδηγούς της Formula

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο, με τη συνεργασία των ΜΚΟ Nazionale Piloti και SAFE-DRIVE.ORG, που εκπροσωπήθηκαν επίσημα από τον κ. Κωνσταντίνο Μαστοράκη. Στη δράση συμμετείχαν η Τροχαία Μυκόνου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με χορηγό την εταιρεία DyonMed A.E..

Κεντρικό στοιχείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η δωρεάν διάθεση του Alco Selftest®, του πρώτου αυτοδιαγνωστικού τεστ για αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, το οποίο δίνει αξιόπιστο αποτέλεσμα μέσα σε δύο λεπτά. Το καινοτόμο αυτό εργαλείο προσφέρει στους οδηγούς τη δυνατότητα να γνωρίζουν άμεσα αν είναι σε θέση να οδηγήσουν με ασφάλεια, ενισχύοντας την ατομική ευθύνη και την πρόληψη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο του νησιού και είχε έντονα διαδραστικό χαρακτήρα, καθώς στους διερχόμενους οδηγούς μίλησαν προσωπικότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ανάμεσά τους ο βετεράνος οδηγός της Formula 1 Giancarlo Fisichella, που σταμάτησε την καριέρα του το 2009 έχοντας στο ενεργητικό του τρεις νίκες σε 14 σεζόν, και ο Έλληνας οδηγός αγώνων WRC Νίκος Παυλίδης. Ο Fisichella συμμετείχε εκπροσωπώντας τη Nazionale Piloti, τη φιλανθρωπική ποδοσφαιρική ομάδα των οδηγών της Formula 1.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της εκδήλωσης ήταν η αντίδραση ενός νεαρού Ιταλού οδηγού, ο οποίος, όταν συνειδητοποίησε ότι συνομιλούσε με τον Fisichella, έμεινε άφωνος.