Διαρροή φυσικού αερίου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Αποκαταστάθηκε άμεσα το πρόβλημα
Συναγερμός σήμανε για λίγη ώρα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έπειτα από αναφορές για διαρροή φυσικού αερίου – Αποκαταστάθηκε άμεσα το πρόβλημα
Λόγω διαρροής φυσικού αερίου στην Πύλη 8 του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκλήθηκε αναστάτωση στο σημείο.
«Λόγω εκτέλεσης έκτακτων εργασιών επί της οδού που οδηγεί στον χώρο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, όλα τα οχήματα εκτρέπονται στην οδό που οδηγεί στον χώρο των αναχωρήσεων», αναφέρθηκε στην επίσημη ενημέρωση.
Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε άμεσα, ενώ δεν υπήρξαν καθυστερήσεις όσον αφορά στην επιβίβαση – αποβίβαση των ταξιδιωτών.
