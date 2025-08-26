Χαλκιδική: To ζευγάρι που έκλεισε 60 χρόνια ευτυχισμένου γάμου
Μια σπάνια επέτειο γιόρτασε ένα ζευγάρι στη Χαλκιδική, συμπληρώνοντας 60 χρόνια γάμου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Γιώργος Ζωγραφάκης, πρώην εκπαιδευτικός και νυν συγγραφέας ιστορικών βιβλίων από το Ζαρό, και η Χαρίκλεια Καπλάνη, πρώην Διευθύντρια Παιδικού Σταθμού από τη Χαλκιδική, όπου ζουν μέχρι και σήμερα, αποτελούν ένα λαμπρό παράδειγμα συζυγικής ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει
18:01 ∙ ΚΟΣΜΟΣ