Εύβοια: Φωτιά τώρα κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ - Επί τόπου η Πυροσβεστική

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλιβερίου

Newsbomb

Eviaonline.gr
ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλιβερίου πλησίον του εργοστασίου φυσικού αερίου της ΔΕΗ, ενώ για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει 26 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων ωστόσο δεν αναμένεται να επιχειρήσουν όλοι καθώς σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία.

