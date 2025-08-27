Εύβοια: Φωτιά τώρα κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ - Επί τόπου η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλιβερίου πλησίον του εργοστασίου φυσικού αερίου της ΔΕΗ, ενώ για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει 26 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων ωστόσο δεν αναμένεται να επιχειρήσουν όλοι καθώς σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία.

