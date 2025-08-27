Εύβοια: Φωτιά τώρα κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ - Επί τόπου η Πυροσβεστική
Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλιβερίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ.
Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλιβερίου πλησίον του εργοστασίου φυσικού αερίου της ΔΕΗ, ενώ για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει 26 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων ωστόσο δεν αναμένεται να επιχειρήσουν όλοι καθώς σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:57 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ξυλοδαρμός σε χωριό του Ηρακλείου: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 17χρονο
06:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σκληρό ροκ από την κυβέρνηση κατά Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ
06:47 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι υποβολές αιτήσεων για θέσεις εργασίας
06:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο
06:30 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
10:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ