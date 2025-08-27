Μύκονος: Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μαζί με τον γιο του σε νυχτερινή έξοδο - Δείτε βίντεο

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση στο νησί των ανέμων έκανε ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μαζί με τον γιο του.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είναι από τους πιο γνωστούς δικηγόρους και ποινικολόγους στην Ελλάδα, τόσο λόγω της δουλειάς του όσο και λόγω των υποθέσεων που έχει αναλάβει και έχουν συζητηθεί έντονα στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές. Αυτές τις μέρες παραθερίζει στην Μύκονο μαζί με την οικογένειά του.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε να περπατάει στα κοσμικά Ματογιάννια μαζί με τον γιο του. Λίγα είναι αυτά που είναι γνωστά για την προσωπική του ζωή του Μιχάλη Δημητρακόπουλου καθώς θέλει να την κρατάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Ωστόσο, η σύζυγός του για πολλούς είναι… άγνωστη, αφού δεν μιλάει καθόλου για την ζωή του εκτός γραφείου. Σε συνέντευξή του είχε αποκαλύψει πως η σύζυγός του είναι επίσης δικηγόρος. «Είναι πάρα πολλά χρόνια δίπλα μου», είχε εξομολογηθεί. Σπάνιες είναι οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους σε κοσμικές εκδηλώσεις ή events που έχουν πραγματοποιηθεί ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να είναι «σκληρός» στις δικαστικές αίθουσες, ωστόσο στην οικογένειά του είναι ένας τρυφερός μπαμπάς και σύζυγός.

