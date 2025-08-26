Μύκονος: Εκατοντάδες πελαργοί έκαναν στάση στο νησί των ανέμων

Εκατοντάδες λευκοί πελαργοί εμφανίστηκαν στη Μύκονο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Τα λευκά πτηνά βρήκαν καταφύγιο τόσο σε στύλους της ΔΕΗ όσο και σε βραχώδεις τοποθεσίες του νησιού, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες μοναδικές εικόνες προς φωτογράφιση.

Η κάμερα του Mykonos Live Tv κατέγραψε τους πελαργούς. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», οι πελαργοί που εμφανίζονται στην Ελλάδα πριν από το τέλος του καλοκαιριού είναι συνήθως οι πρώτοι που ξεκινούν τη μετανάστευση. Πρόκειται είτε για νεαρά πουλιά είτε για άτομα που δεν βρήκαν εμπόδια στην πορεία τους.