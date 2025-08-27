Θεσσαλονίκη: Πωλούσαν ρούχα «μαϊμού» βάζοντας στάμπες γνωστών εταιρειών – Δύο συλλήψεις

Η συνολική ζημιά που προκλήθηκε, ανέρχεται σε ένα ποσό λίγο κάτω από 50.000 ευρώ

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Πωλούσαν ρούχα «μαϊμού» βάζοντας στάμπες γνωστών εταιρειών – Δύο συλλήψεις
EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Φρένο» έβαλαν οι Αρχές στη δράση εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, η οποία πουλούσε ρούχα – «μαϊμού», βάζοντας πάνω τους στάμπες γνωστών εταιρειών για να μοιάζουν με αυθεντικά.

Οι δύο ιδιοκτήτες της εταιρείας, ηλικίας 32 και 36 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης στους χώρους της εταιρείας, όπου εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν 4.202 τεμάχια ενδυμάτων και σταμπών, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα που ομοιάζουν με σήματα γνωστών εταιρειών. Αυτά τα απομιμητικά προϊόντα διατίθεντο προς λιανική πώληση μέσω διάφορων ιστοσελίδων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπρόσθετα, βρέθηκε μηχάνημα (πρέσα σε λειτουργία) που χρησιμοποιείτο για την αποτύπωση των εν λόγω σημάτων πάνω σε ενδύματα.

Σύμφωνα με έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η συνολική ζημιά που προκλήθηκε, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 47.994 ευρώ και από υπαλλήλους της ΔΙΜΕΑ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, ενώ τα προαναφερόμενα προϊόντα καταστράφηκαν.

Οι συλληφθέντες συνιδιοκτήτες της εταιρείας θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:39ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισραήλ εξαπολύει σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες νοτιοδυτικά της Δαμασκού

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Ντίλαν Γουόλς: «Βόμβα» από τον ατζέντη του για το τροχαίο – «Υπέστη εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους στη θάλασσα - Βίντεο με τη δραματική διάσωση του πιλότου

23:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κέλλας: «Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες μπορείς να φας δωρεάν: Η τάση των «ψυγείων αλληλεγγύης» εξαπλώνεται

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανακατασκευάζεται κεντρικό Πάρκο – Πού θα δημιουργηθεί νέος χώρος πρασίνου

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία - Εσθονία 98-64: Σαρωτική με Γιόκιτς και Γιόβιτς

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν -«Έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών»

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Το χωριό χωρίς νερό και αποχέτευση που ξόδεψε 23.000€ για 100 παγκάκια

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πωλούσαν ρούχα «μαϊμού» βάζοντας στάμπες γνωστών εταιρειών – Δύο συλλήψεις

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 35χρονο «πιστολέρο» - Από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας

22:36ΕΛΛΑΔΑ

«Θερίζει» η ξηρασία στην Καστοριά - Στέρεψε η κοίτη του Αλιάκμονα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρωπογενής κρίση» ο λιμός στη Γάζα λέει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Διαφωνούν μόνο οι ΗΠΑ

22:13ΠΑΙΔΕΙΑ

Ιδρύεται καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στη Δράμα - Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη

22:00WHAT THE FACT

Πώς η σωματική άσκηση «σβήνει» τις τραυματικές μνήμες

21:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Πότε παίζουν Σάκκαρη και Τσιτσιπάς για τον 2ο γύρο - Πού θα δείτε τους αγώνες

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχώ με βρέφη στην Αγγλία: Κρατούσε νεκρά μωρά στο σαλόνι και τα έβαζε να «δουν» κινούμενα σχέδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν -«Έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών»

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 35χρονο «πιστολέρο» - Από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχώ με βρέφη στην Αγγλία: Κρατούσε νεκρά μωρά στο σαλόνι και τα έβαζε να «δουν» κινούμενα σχέδια

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βρωμοπούσι - Ήχησε το 112

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστρία με κρατούμενο: Ζυγίζει 300 κιλά και επιβαρύνει τους φορολογούμενους 10 φορές παραπάνω!

21:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το παρασκήνιο στη Μονή Σινά: Ερωτήματα για σκοπιμότητες αναταραχών και διαπραγμάτευση Αθήνας-Καΐρου

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Αυτός είναι ο μακελάρης της Μινεάπολις - Σκότωσε 2 παιδιά ενώ προσεύχονταν, τραυμάτισε 20

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ