Θεσσαλονίκη: Πωλούσαν ρούχα «μαϊμού» βάζοντας στάμπες γνωστών εταιρειών – Δύο συλλήψεις

«Φρένο» έβαλαν οι Αρχές στη δράση εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, η οποία πουλούσε ρούχα – «μαϊμού», βάζοντας πάνω τους στάμπες γνωστών εταιρειών για να μοιάζουν με αυθεντικά.

Οι δύο ιδιοκτήτες της εταιρείας, ηλικίας 32 και 36 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης στους χώρους της εταιρείας, όπου εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν 4.202 τεμάχια ενδυμάτων και σταμπών, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα που ομοιάζουν με σήματα γνωστών εταιρειών. Αυτά τα απομιμητικά προϊόντα διατίθεντο προς λιανική πώληση μέσω διάφορων ιστοσελίδων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπρόσθετα, βρέθηκε μηχάνημα (πρέσα σε λειτουργία) που χρησιμοποιείτο για την αποτύπωση των εν λόγω σημάτων πάνω σε ενδύματα.

Σύμφωνα με έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η συνολική ζημιά που προκλήθηκε, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 47.994 ευρώ και από υπαλλήλους της ΔΙΜΕΑ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, ενώ τα προαναφερόμενα προϊόντα καταστράφηκαν.

Οι συλληφθέντες συνιδιοκτήτες της εταιρείας θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.