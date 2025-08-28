Αργίες 2025: Πότε θα κάτσουμε ξανά - Πότε «πέφτουν» φέτος τα Χριστούγεννα
Οι αργίες που απομένουν μέσα στο 2025
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, αρκετοί ήδη κοιτούν το ημερολόγιο για να δουν πότε θα είναι οι επόμενες επίσημες αργίες του έτους.
Μέχρι το τέλος του 2025 απομένουν οι εξής:
- Τρίτη 28 Οκτωβρίου – Επέτειος του «Όχι»
- Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα
- Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου – Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων
Οι ημερομηνίες αυτές δίνουν ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις ή ξεκούραση, ιδίως αν σκεφτούμε ότι το διήμερο των Χριστουγέννων πέφτει πριν από Σαββατοκύριακο χαρίζοντας ένα γεμάτο τετραήμερο στους εργαζομένους.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Πότε λήγει η προθεσμία
23:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τα highlights του ΑΕΚ – Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League
23:18 ∙ WHAT THE FACT
Όχι όλα είναι «καλά»: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια στον κόσμο για κατανάλωση
23:14 ∙ WHAT THE FACT
Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι
23:14 ∙ WHAT THE FACT
Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι
19:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ