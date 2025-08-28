Καμίνια: «Δεν έγινε και καμιά δολοφονία, πώς κάνετε έτσι» - Τι αναφέρει η μητέρα του 5χρονου

Να υποβαθμίσει το ζήτημα προσπαθεί η μητέρα του 5χρονου, τον οποίο άφησε μόνο του στο σπίτι της οικογένειας η 19χρονη αδερφή του

Στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA μίλησε η μητέρα του 5χρονου παιδιού από τα Καμίνια, το οποίο το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε κλειδωμένο στο μπαλκόνι του σπιτιού της οικογένειας να ουρλιάζει.

Τόσο η μητέρα του πεντάχρονου όσο και η 19χρονη κόρη της, που κλείδωσε και άφησε ολομόναχο το παιδί στο σπίτι, υποστηρίζουν στο Live News πως το όλο θέμα πήρε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που θα έπρεπε.

«Όπως κάνανε τόσο, τι να πω, τόσο τραγικό το πράγμα που σαν να έγινε καμιά δολοφονία. Πρέπει να τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος μου που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της 19χρονης, που το βράδυ της περασμένης Τρίτης κλείδωσε το πεντάχρονο αδερφάκι της στο σπίτι και βγήκε για να πάει στο περίπτερο, όπως λέει.

«Και εγώ πετάχτηκα λίγο μέχρι το περίπτερο γιατί θέλω να πάω να του πάρω δύο-τρία πραγματάκια που μου είχε ζητήσει. Αλλά εγώ δεν περίμενα το παιδάκι θα μου ανέβει στο μπαλκόνι. Ήτανε και η άλλη μου η αδερφή. Είναι 17, είναι ενήλικη. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα, ναι, εγώ το έχω κλειδώσει».

Η μητέρα του πεντάχρονου ενημερώθηκε όπως λέει για τα όσα έγιναν από την 19χρονη κόρη της. Η ίδια όμως δεν επέστρεψε εσπευσμένα στα Καμίνια. Όπως είπε ήταν αρχικά στους Παξούς και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Καλαμάτα.

«Μου έτυχε και ήρθα σε μια κηδεία στην Καλαμάτα. Σ’ ένα συγγενή μου που ήταν 25 χρονών και ήρθε στην κηδεία. Έφυγα για ένα βράδυ. Έφυγα προχθές. Η κηδεία έγινε χθες. Και σήμερα το βράδυ επιστρέφω στην Αθήνα πάλι».

Η μητέρα ενημερώθηκε από το μεγαλύτερο παιδί της, είδε τις εικόνες της αστυνομικής επιχείρησης, έμαθε για τον σάλο που προκλήθηκε στη γειτονιά, αλλά παρόλα αυτά δεν επέστρεψε ταχύτατα στη βάση της.

«Η μαμά, όχι, εγώ της είπα, έρχεται, απλώς τώρα έφυγε για κάτι εκτάκτως. Εγώ δεν είπα ότι δεν έρχεται. Την έχω ενημερώσει και γενικά για τον μικρό και όλα αυτά. Τα έχω πει όλα, το ξέρω».

Οι αντιφάσεις

Μάνα και κόρη δίνουν σε ορισμένα σημεία αντικρουόμενα στοιχεία. Η 19χρονη λέει ότι είναι από διαφορετικό πατέρα και η μητέρα της, την διαψεύδει.

«Είμαστε από ξεχωριστό πατέρα, δεν είμαστε από τον ίδιο. Έχουν χωρίσει οι γονείς μου».

«Το μωρό, από τον καιρό που έχω χάσει τον άντρα μου, μαζί με τα παιδιά μου το έχουμε μεγαλώσει. Το έχουμε μεγαλώσει και δουλεύω μέχρι τα μέρα για να μην λείψει τίποτα στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Δηλαδή αυτά που συζητάνε και λένε και οι γείτονες και όλα αυτά, ότι το παιδί έχει μείνει και άλλες φορές μόνο του και όλα αυτά, αυτά για μένα είναι ψέματα».

Ποια είναι η αλήθεια για τον πατέρα των παιδιών; Πού βρισκόταν η μητέρα την ώρα που εκτυλίσσονταν αυτές οι σκηνές; Στους Παξούς, όπως μας είπε στην πρώτη επικοινωνία που είχαμε μαζί της ή στην Καλαμάτα όπως μας ανέφερε στη συνέχεια; Γιατί όταν έμαθε για τα όσα έγιναν και είδε αυτές τις εικόνες, δεν βρήκε τρόπο να επιστρέψει;

Η γειτόνισσα που είδε το πεντάχρονο παιδί ολομόναχο στο μπαλκόνι και ειδοποίησε την αστυνομία, φέρνει στο μυαλό της, τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν προχθές το βράδυ.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε εικόνες όπως αυτές. Η ίδια αλλά και άλλοι γείτονες της οικογένειας, υποστηρίζουν πως ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το μικρό παιδί μένει ολομόναχο με κίνδυνο της ζωής του.

«Το παιδάκι φώναζε, πέταγε αντικείμενα.

Η 19χρονη πάντως που συνελήφθη υποστηρίζει πως οι ισχυρισμοί της γυναίκας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Έχουμε μια γειτόνισσα, να σας το πω, ότι έχουμε μια γειτόνισσα ακριβώς απέναντι, η οποία δεν ξέρω τι φάση η γυναίκα με εμάς γενικά, γιατί και ορισμένοι εδώ να σας πω, μας καλούν την αστυνομία, δηλαδή 5-6 η ώρα μας καλούν την αστυνομία που δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας».

Είχε παρεμβεί εισαγγελέας και το 2018 για την 19χρονη

Η μητέρα των παιδιών αναφέρθηκε μιλώντας στο Live News στην παρέμβαση εισαγγελέα που έγινε το 2018 και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για 20 ημέρες.

-Είχα θέμα μαζί του, ήταν πολύ επιθετικός, πολύ αυστηρός, πολύ χτύπαγε. Είχε γίνει, αλλά αυτό έγινε εδώ και 5 χρόνια, 6 πίσω. Δεν τα εγκατέλειψε, απλώς με είχε χτυπήσει εμένα και τα παιδιά είχαν μπει στην μέση και τα είχε χτυπήσει κι αυτά και είχε έρθει η αστυνομία και τα είχανε πάρει τα παιδιά στο Παίδων. Είχα καλέσει την αστυνομία εγώ. Είχε μεσολαβήσει και η Κοινωνική Υπηρεσία, Κοινωνικοί Λειτουργοί και με είχαν βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα, να μιλήσω, να κάνω.

– Πόσο καιρό έμειναν τα παιδιά στο Παίδων;

-20 ημέρες. Χρειαζόταν να πάω στο νοσοκομείο.

– Μέχρι να γίνετε εσείς καλά;

-Εγώ σε μία εβδομάδα είχε γίνει μετά είχα πάει μαζί τους. Τα πήρα εγώ τα παιδιά μου, τα είχα εγώ.

Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση η μητέρα καταθέτει κάτι εντελώς διαφορετικό από την 19χρονη κόρη της, η οποία μιλώντας στην εκπομπή, λέει:

-Δεν είχε παλιότερα περιστατικό πάλι που σας είχαμε αφήσει μόνο, μόνο σας οι γονείς σας;

-Ναι, εμένα με την αδελφή μου τη μεγάλη και τη μικρή, όχι το μικρό, αυτό έχει γίνει εδώ και πόσο καιρό πίσω. Μας είχαν πάρει στο Παίδων. Εμένα, τη μικρή μου αδερφή και μια μεγάλη, όχι το μικρό, καμία σχέση. Εμείς ήμασταν άλλη ιστορία.

-Για το ότι ήσασταν μόνο σας, δηλαδή σας είχαν πάρει από τη μαμά;

-Ναι, ναι, ναι, ναι. Μας είχε αφήσει, είναι πολύ καιρό, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω.

-Ρωτάω αν εσύ έχεις όλο το βάρος να οργανώνεις το σπίτι γιατί σας έχουν αφήσει οι δικοί σας.

-Ναι, μπορώ να σας το πω ότι εντάξει, ναι, αλλά εντάξει, τι να κάνω. Το μόνο που κάνω υπομονή, τίποτα άλλο.

