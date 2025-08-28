Κρήτη: Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης υποδέχτηκαν το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο - Έγιναν επεισόδια

Διαμαρτυρία εναντίων Ισραηλινών τουριστών κατά τη διάρκεια της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι του Ηρακλείου

Το μεσημέρι της Πέμπτης, λίγο μετά τις 13:00 στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτη, έφτανε το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Η άφιξη του πλοίου προκάλεσε αντιδράσεις και συγκεντρώσεις πολιτών που θέλησαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό.

Για την αποφυγή επεισοδίων, στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., ενώ για ορισμένο χρονικό διάστημα έκλεισαν τόσο η κεντρική πύλη του λιμανιού όσο και η ανατολική είσοδος.

Διαμαρτυρία εναντίων Ισραηλινών τουριστών κατά τη διάρκεια της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι του Ηρακλείου SOOC

Παρά την αυξημένη αστυνομική παρουσία, αρκετοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από την κεντρική είσοδο στην παραλιακή λεωφόρο, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Από την άλλη πλευρά, Ισραηλινοί επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο αντέδρασαν φωνάζοντας συνθήματα σε βάρος των Παλαιστινίων.

Λίγο αργότερα, μικρής έντασης επεισόδια σημειώθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο, κοντά στο κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Μετά από λεκτικές αντιπαραθέσεις, διμοιρία των ΜΑΤ έκανε περιορισμένη χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την παρουσία Ισραηλινών στο νησί.

Την ίδια ώρα, σε μικρή απόσταση, επιβάτες του Crown Iris κινούνταν προς το κέντρο του Ηρακλείου, περνώντας από την οδό 25ης Αυγούστου, με σκοπό να περιηγηθούν στην πόλη.