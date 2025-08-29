Αλήθειες και μύθοι για τα αυγά - Τελικά είναι ασφαλή; - Ο καθηγητής Θωμαΐδης απαντά στο Newsbomb

Τελικά, πόσο ασφαλή είναι τα αυγά που καταναλώνουμε; - Νέα μελέτη εντόπισε επικίνδυνες ουσίες, προκαλώντας ανησυχία - Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης δίνει απαντήσεις στο Newsbomb

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ανησυχία προκαλεί στους καταναλωτές πρόσφατη μελέτη που αποκάλυψε επικίνδυνες ουσίες στα αυγά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Στα δείγματα που εξετάστηκαν εντοπίστηκαν οι λεγόμενες PFAS, οι «αιώνιες» χημικές ουσίες που δεν αποδομούνται ποτέ και συσσωρεύονται στο περιβάλλον, φτάνοντας τελικά στο πιάτο μας, αλλά και ίχνη φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΠΑ και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science of the Total Environment. Τα δείγματα προήλθαν από Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι όλα περιείχαν PFAS, ενώ σε περισσότερα από τα μισά οι συγκεντρώσεις σε «αιώνια χημικά» υπερέβαιναν τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ηλεία, μάλιστα, οι υπερβάσεις καταγράφηκαν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι PFAS έχουν συσχετιστεί με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, όπως ενδοκρινικές διαταραχές, προβλήματα στο συκώτι και στο ανοσοποιητικό, αλλά και αναπτυξιακές δυσκολίες στα παιδιά. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι έφηβοι και οι ηλικιωμένοι.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, υπογράμμισε: «Δεν περιμέναμε τέτοιο ποσοστό. Η PFOS, μία από τις απαγορευμένες ουσίες, υπάρχει παντού. Ακόμα κι αν δώσουμε αίμα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τη βρούμε στον οργανισμό μας».

Όπως εξηγεί, τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι αποσπασματικά και χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για ασφαλή συμπεράσματα. «Οι ουσίες αυτές σχετίζονται κυρίως με ενδοκρινικές διαταραχές, με προβλήματα αναπαραγωγής, με το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και την παχυσαρκία, περισσότερο από ό,τι με καρκίνο», σημείωσε.

Για τους καταναλωτές, ο κ. Θωμαΐδης δίνει μια καθησυχαστική διευκρίνιση: «Ό,τι κυκλοφορεί σε πιστοποιημένα σημεία πώλησης ελέγχεται δειγματοληπτικά, άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Κλείνοντας, τόνισε: «Ζούμε σε έναν χημικό κόσμο. Χρησιμοποιούμε καθημερινά προϊόντα που περιέχουν χημικές ουσίες. Πολλές από αυτές είναι αδιάσπαστες και έχουν διασπαρεί σε όλο τον πλανήτη, από την Αρκτική μέχρι την Ανταρκτική. Για αυτό και οι μελέτες συνεχίζονται, ώστε να καταγραφούν τα επίπεδα και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας».

