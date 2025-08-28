Ελληνικά αυγά: «Προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές όχι καρκίνο» καθησυχάζει ειδικός

Στους πιθανούς κινδύνους αλλά και πώς μπορούν οι καταναλωτές να παραμείνουν ασφαλείς στάθηκε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης 

Newsbomb

Ελληνικά αυγά: «Προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές όχι καρκίνο» καθησυχάζει ειδικός
Unsplash
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει ευρήματα πρόσφατης έρευνας που διεξήγαν από κοινό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΠΑ - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφορικά με τα αυγά στην Ελλάδα.

Από την έρευνα προέκυψε πως στα αυγά εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες και ίχνη φυτοφαρμάκων. Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει η συγκέντρωση υψηλών ποσοτήτων PFAS, τις λεγόμενες «αιώνιες χημικές ουσίες», οι οποίες δεν αποδομούνται ποτέ και παραμένουν στο περιβάλλον, φτάνοντας τελικά στην ανθρώπινη κατανάλωση μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Τι εξήγησε ειδικός

Όπως διευκρίνισε στον ΣΚΑΪ ο Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, το πρόβλημα εντοπίστηκε στα οικόσιτα αυγά που παράγονται από κότες που κυκλοφορούν ελεύθερες. «Σε αυτά τα αυγά, τα οποία ήταν 75 στο σύνολο, παρήχθησαν 17 σύνθετα δείγματα από τις περιοχές. Από τα 17 δείγματα τα 8 βρέθηκαν με υπερφθοριωμένες ενώσεις πάνω από το όριο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας».

«Η μελέτη εντοπίζει την εκτεταμένη ενδεχομένως ρύπανση στις αγροτικές περιοχές από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά και αποδεικνύει για άλλη μια φορά σε όλα όσα έχουμε κάνει ότι υπάρχει εκτεταμένη ρύπανση από αυτές τις υπερφθοριωμένες ενώσεις», υπογράμμισε. «Ωστόσο, τα επίπεδα που βρέθηκαν στα ελληνικά αυγά είναι πολύ χαμηλότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου αντίστοιχα έγιναν αναλύσεις, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία».

Ερωτηθείς για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκληθούν, ο κ. Θωμαΐδης απάντησε:

«Καταρχήν να πούμε ότι αυτές οι ουσίες υπάρχουν σε όλο το περιβάλλον στον πλανήτη. Είναι στο στόχαστρο της ΕΕ και για αυτό υπήρξαν απαγορεύσεις στην κυκλοφορία τους, ωστόσο η Κίνα ακόμα τις χρησιμοποιεί εκτεταμένα. Αυτές οι ουσίες έχουν ενοχοποιηθεί κυρίως για ενδοκρινικές διαταραχές, όχι για καρκινογένεση που γράφτηκε στον Τύπο. Υπάρχουν σποραδικές μελέτες που δείχνουν κάποια συσχέτιση, αλλά δεν δείχνουν τελικά συμπεράσματα. Επομένως, για αυτό υπάρχουν τα όρια αυτήν τη στιγμή και για αυτό ελέγχονται από τις ευρωπαϊκές Αρχές».

«Το πιο ασφαλές για εμάς είναι να αγοράζουμε τα αυγά με τη χαρακτηριστική σφραγίδα από τον ΕΦΕΤ, και από πιστοποιημένα σημεία πώλησης», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:30ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο Ελληνοαμερικανός γιατρός, Δημήτρης Δασκαλάκης, από τα CDC

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανοί: Χτυπήσαμε ρωσικό πλοίο στη Θάλασσα του Αζοφ - Βίντεο

13:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Έρχονται μειώσεις τιμών μετά την πτώση της χονδρικής

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον ελλιμενισμό του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δύο χωριά βυθισμένα στο πένθος από τον θάνατο των δύο 16χρονων στο φρικτό τροχαίο - Ψαχνούν γιατί το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

12:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase ο Ολυμπιακός - Η ώρα & το κανάλι της κλήρωσης

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: ΙΧ έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα - Συνελήφθη 31χρονος οδηγός

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα Τσίπρα θα το λένε «Το Λαγούμι», του λείπουν τα φράγκα όχι η πολιτική

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε μόνο τον 5χρονο αδελφό της - Πώς τον έσωσαν οι αστυνομικοί

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Πολλά τα ερωτήματα για τη δεύτερη εστία

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, ΠΑΟΚ - Ριέκα: Για την ανατροπή στην «καυτή» Τούμπα - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

12:34ΥΓΕΙΑ

Ελληνικά αυγά: «Προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές όχι καρκίνο» καθησυχάζει ειδικός

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακαδημαϊκή έδρα για την μελέτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Υπογραφή μνημονίου παρουσία Μητσοτάκη

12:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία: Το συγκινητικό μήνυμα Πολονάρα - «Θα φωνάζω απ’ το νοσοκομείο»

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα έργα στη Θεσσαλονίκη

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Επίδειξη ισχύος: Ο Πούτιν, ο Σι και ο Κιμ σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

12:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τα χρήματα που θα πάρουν οι πράσινοι

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπόλαρης για Μονή Σινά: Ο κόσμος το 'χει τούμπανο - Τι είπε για τραμπούκους και γεροντική άνοια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δύο χωριά βυθισμένα στο πένθος από τον θάνατο των δύο 16χρονων στο φρικτό τροχαίο - Ψαχνούν γιατί το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οδηγούσε ο 16χρονος, συνεπιβάτιδα η 16χρονη - Πώς έγινε το τροχαίο με τα δύο νεκρά παιδιά

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγριας καβγάς σε παραλία του Πηλίου λόγω... γυμνισμού - Τρεις συλλήψεις

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Επιστολή Αρχιεπισκόπου στον Σίσι για βοήθεια, «Θα μείνουμε έξω από τη Μονή μέχρι θανάτου», λένε οι αντιδρώντες μοναχοί - Το προηγούμενο εγκεφαλικό του Δαμιανού

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα Τσίπρα θα το λένε «Το Λαγούμι», του λείπουν τα φράγκα όχι η πολιτική

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Δίνει μάχη η 11χρονη για τη ζωή της στο Ιπποκράτειο - Θρήνος για τον θάνατο της 9χρονης αδελφής της

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τα νέα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα με τους δύο νεκρούς 16χρονους - Σοκάρουν οι φωτογραφίες

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα έργα στη Θεσσαλονίκη

08:57LIFESTYLE

Περιπέτεια υγείας για τον Στάθη Μαντζώρο - Νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό

12:34ΥΓΕΙΑ

Ελληνικά αυγά: «Προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές όχι καρκίνο» καθησυχάζει ειδικός

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε μόνο τον 5χρονο αδελφό της - Πώς τον έσωσαν οι αστυνομικοί

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπόλαρης για Μονή Σινά: Ο κόσμος το 'χει τούμπανο - Τι είπε για τραμπούκους και γεροντική άνοια

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε φορά που έχανα, έβαζα φωτιά» - Εθισμένος στον τζόγο δήλωνε ο δημοτικός υπάλληλος Παλλήνης - Συνελήφθη για εμπρησμούς

10:06LIFESTYLE

Αν Χάθαγουεϊ: Επική τούμπα στα γυρίσματα της ταινίας «The Devil Wears Prada» - Η ηθοποιός έπεσε σε σκάλα

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ