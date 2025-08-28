Ελληνικά αυγά: «Προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές όχι καρκίνο» καθησυχάζει ειδικός

Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει ευρήματα πρόσφατης έρευνας που διεξήγαν από κοινό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΠΑ - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφορικά με τα αυγά στην Ελλάδα.

Από την έρευνα προέκυψε πως στα αυγά εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες και ίχνη φυτοφαρμάκων. Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει η συγκέντρωση υψηλών ποσοτήτων PFAS, τις λεγόμενες «αιώνιες χημικές ουσίες», οι οποίες δεν αποδομούνται ποτέ και παραμένουν στο περιβάλλον, φτάνοντας τελικά στην ανθρώπινη κατανάλωση μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Τι εξήγησε ειδικός

Όπως διευκρίνισε στον ΣΚΑΪ ο Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, το πρόβλημα εντοπίστηκε στα οικόσιτα αυγά που παράγονται από κότες που κυκλοφορούν ελεύθερες. «Σε αυτά τα αυγά, τα οποία ήταν 75 στο σύνολο, παρήχθησαν 17 σύνθετα δείγματα από τις περιοχές. Από τα 17 δείγματα τα 8 βρέθηκαν με υπερφθοριωμένες ενώσεις πάνω από το όριο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας».

«Η μελέτη εντοπίζει την εκτεταμένη ενδεχομένως ρύπανση στις αγροτικές περιοχές από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά και αποδεικνύει για άλλη μια φορά σε όλα όσα έχουμε κάνει ότι υπάρχει εκτεταμένη ρύπανση από αυτές τις υπερφθοριωμένες ενώσεις», υπογράμμισε. «Ωστόσο, τα επίπεδα που βρέθηκαν στα ελληνικά αυγά είναι πολύ χαμηλότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου αντίστοιχα έγιναν αναλύσεις, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία».

Ερωτηθείς για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκληθούν, ο κ. Θωμαΐδης απάντησε:

«Καταρχήν να πούμε ότι αυτές οι ουσίες υπάρχουν σε όλο το περιβάλλον στον πλανήτη. Είναι στο στόχαστρο της ΕΕ και για αυτό υπήρξαν απαγορεύσεις στην κυκλοφορία τους, ωστόσο η Κίνα ακόμα τις χρησιμοποιεί εκτεταμένα. Αυτές οι ουσίες έχουν ενοχοποιηθεί κυρίως για ενδοκρινικές διαταραχές, όχι για καρκινογένεση που γράφτηκε στον Τύπο. Υπάρχουν σποραδικές μελέτες που δείχνουν κάποια συσχέτιση, αλλά δεν δείχνουν τελικά συμπεράσματα. Επομένως, για αυτό υπάρχουν τα όρια αυτήν τη στιγμή και για αυτό ελέγχονται από τις ευρωπαϊκές Αρχές».

«Το πιο ασφαλές για εμάς είναι να αγοράζουμε τα αυγά με τη χαρακτηριστική σφραγίδα από τον ΕΦΕΤ, και από πιστοποιημένα σημεία πώλησης», κατέληξε.

