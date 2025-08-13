Οι καρδιολόγοι απαντούν: Aυτός είναι ο αριθμός των αυγών που πρέπει να τρώτε καθημερινά

Τα αυγά αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυχρηστικές τροφές στο πρωινό τραπέζι. Ωστόσο, γύρω από την κατανάλωσή τους –ιδίως σε σχέση με την καρδιαγγειακή υγεία– η επιστημονική κοινότητα εξακολουθεί να συζητά. Η κύρια απορία; Πόσα αυγά την ημέρα είναι ασφαλή.

Σύμφωνα με την American Heart Association –όπως αναφέρει το περιοδικό Parade– η σύσταση για υγιείς ενήλικες είναι ξεκάθαρη: ένα αυγό την ημέρα. Η οδηγία αυτή βασίζεται σε μεγάλη μελέτη που παρακολούθησε πάνω από 500.000 ανθρώπους και έδειξε ότι όσοι έτρωγαν καθημερινά ένα αυγό είχαν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού.

Η απάντηση είναι καταφατική – με μέτρο. Η ίδια πηγή σημειώνει ότι η κατανάλωση δύο αυγών στο πρωινό, περιστασιακά ή ακόμη και τις περισσότερες ημέρες, δεν φαίνεται να εγκυμονεί κινδύνους. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και μελέτη που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, η οποία εξέτασε άτομα που κατανάλωναν 12 αυγά την εβδομάδα για τρεις μήνες χωρίς αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ο δρ. Mohamed Dahodwala, ανώτερος καρδιολόγος στο Saint Anthony Hospital του Σικάγου, χαρακτηρίζει τα αυγά «εξαιρετική επιλογή» χάρη στις ποιοτικές πρωτεΐνες, τα απαραίτητα λιπαρά οξέα και τις βιταμίνες που περιέχουν τόσο ο κρόκος όσο και το ασπράδι. Παρόλα αυτά, συστήνει η ημερήσια κατανάλωση να περιορίζεται σε ένα αυγό.

Ο δρ. Sergiu Darabant, καρδιολόγος στο Miami Cardiac & Vascular Institute (Baptist Health South Florida), προσθέτει ότι η μέτρια κατανάλωση μπορεί να σχετίζεται ακόμη και με «μέτρια μείωση» του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων ή εγκεφαλικού.

Οι εξαιρέσεις

Ο Darabant προειδοποιεί ότι όσοι έχουν υψηλή χοληστερόλη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. «Δεν συνιστώ την αύξηση της πρόσληψης διατροφικής χοληστερόλης, καθώς η υπερβολική κατανάλωση αυγών μπορεί να την επιβαρύνει, ειδικά αν συνδυάζεται με δίαιτες πλούσιες σε κορεσμένα λιπαρά», αναφέρει.

Αντίστοιχα, ο Dahodwala επισημαίνει ότι άτομα με υψηλή χοληστερόλη καλό είναι να αποφεύγουν τον συνδυασμό αυγών με τυριά ή το τηγάνισμά τους. Αντίθετα, ηλικιωμένοι με σημαντική απώλεια βάρους μπορούν να ωφεληθούν από μεγαλύτερη πρόσληψη, λόγω αυξημένων αναγκών σε πρωτεΐνη.

Τι ισχύει για τους αθλητές;

Για τους αθλούμενους, ο Darabant αναγνωρίζει ότι η κατανάλωση περισσότερων αυγών μπορεί να έχει πλεονεκτήματα, ωστόσο προτρέπει σε εξατομίκευση της διατροφής με τη βοήθεια διατροφολόγου αθλητών, ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές και αναρρωτικές ανάγκες.

Συμπέρασμα

Για τον μέσο υγιή ενήλικα, ένα αυγό την ημέρα παραμένει ο «χρυσός κανόνας», με περιθώρια ευελιξίας σε ειδικές περιπτώσεις και πάντα υπό ιατρική καθοδήγηση. Όπως δείχνει η επιστήμη, η ισορροπία είναι το κλειδί – ακόμα και για ένα τόσο απλό τρόφιμο όσο το αυγό.