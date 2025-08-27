Αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο και προβλήματα στα παιδιά

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν για τα αυγά οι επιστήμονες. Σύμφωνα μάλιστα με νέα έρευνα που έκαναν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΠΑ - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα αυγά συγκεντρώνονται υψηλές ποσότητες PFAS (πρόκειται για χημικές ουσίες) αλλά και ίχνη φυτοφαρμάκων και φαρμάκων.

Μάλιστα, τονίζουν ότι οι εν λόγω χημικές ουσίες έχουν συνδεθεί με βλάβες σε συκώτι και ανοσοποιητικό, προβλήματα ανάπτυξης των παιδιών μέχρι και με καρκίνο.

Τι έδειξε η έρευνα για τα αυγά στην Ελλάδα

Υπάρχει όμως κίνδυνος στην Ελλάδα για τα αυγά; Την απάντηση έδωσαν οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science of The Total Environment, ανέλυσε 75 αυγά από κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία.

Σε όλα τα δείγματα ανιχνεύθηκαν PFAS, ενώ πάνω από τα μισά αυγά ξεπερνούσαν τα επιτρεπόμενα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ηλεία, κάθε δείγμα υπερέβη τις οδηγίες της EFSA για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι μέσες τιμές για PFOS, PFHxS και PFBA καταγράφηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με κάποιες μετρήσεις να φτάνουν έως και 5,30 μg/kg. Σύμφωνα με τους ερευνητές, έφηβοι και ηλικιωμένοι στη χώρα μας υπερβαίνουν το όριο ασφαλούς εβδομαδιαίας πρόσληψης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς για την υγεία των καταναλωτών.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης, για πρώτη φορά σε ελληνικά αυγά, υπολείμματα φαρμάκων και έξι διαφορετικά φυτοφάρμακα.