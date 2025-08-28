Θεσσαλονίκη: 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά – Μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά στην οδό Σπανού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, περίπου στις 14:30.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ο πολυτραυματίας αφού σταθεροποιήθηκε στο σημείο της πτώσης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο, μία κινητή ιατρική μονάδα και συνολικά τέσσερις διασώστες και ένας γιατρός.
Πηγή: thestival.gr
