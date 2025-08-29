Θεσσαλονίκη: 14χρονος έριξε από πατίνι και τραυμάτισε δύο ανήλικους

Ο 14χρονος Αλβανικής καταγωγής συνελήφθη από αστυνομικούς για πρόκληση σωματικών βλαβών 

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: 14χρονος έριξε από πατίνι και τραυμάτισε δύο ανήλικους
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους δράστες σημειώθηκε, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 14χρονος τραυμάτισε δύο επίσης ανήλικους.

Όλα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου με τον 14χρονο Αλβανικής καταγωγής καθώς έριξε δύο νεαρούς 12 και 15 ετών που επέβαιναν σε πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν.

Ο 14χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης για πρόκληση σωματικών βλαβών

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

12:23LIFESTYLE

Κόνι Μεταξά: «Ως παιδί όταν χώρισαν οι γονείς μου ένιωθα ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Μεθανα: Συνελήφθη 61χρονος Γάλλος που χτύπησε και έβρισε 39χρονη

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Εντοπίστηκε η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche - Καταθέτει στην ΕΛ.ΑΣ. για το σοβαρό τροχαίο

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στη Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο από πνιγμό - Συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καυγάς στη Βουλή: «Είστε πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες που ζείτε πάνω στη μιζέρια των ανθρώπων», φώναξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Κωνσταντίνο Πυλαρινό

11:57LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης: Το «καυτό» φιλί στο στόμα σε συναυλία της στον Πειραιά

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

11:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις κληρώσεις Europa και Conference League και Eurobasket 2025

11:41ΕΘΝΙΚΑ

Αμερικανοί βουλευτές ζητούν απαγόρευση πώλησης όπλων στην Τουρκία

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστής της Παλλήνης: Έφτασε στον ανακριτή για να απολογηθεί

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Σε 45χρονη γυναίκα οδηγό ανήκει η Porsche - Αναζητείται για να καταθέσει

11:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι Λίβερπουλ - Άρσεναλ στην Premier League με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

11:21ΚΥΠΡΟΣ

Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κύπρο - Τρεις τραυματίες

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 14χρονος έριξε από πατίνι και τραυμάτισε δύο ανήλικους

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βίντεο ντοκουμέντο με νέα κλοπή σε τουριστικό κατάστημα της παλιάς πόλης

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Αρχιεπίσκοπος Μονής Σινά Δαμιανός: «Αισθάνομαι εγκλωβισμένος και όμηρος»

11:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θρίαμβος για τον Γιώργο Λάνθιμο και την Έμα Στόουν στο Φεστιβάλ Βενετίας με το «Bugonia» - Τον χειροκροτούσαν για 7 λεπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:13ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Εντοπίστηκε η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche - Καταθέτει στην ΕΛ.ΑΣ. για το σοβαρό τροχαίο

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στη Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο από πνιγμό - Συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Σε 45χρονη γυναίκα οδηγό ανήκει η Porsche - Αναζητείται για να καταθέσει

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστική κρίση: Η «τρίτη οδός» που δείχνει η Ελβετία - Ούτε αγορά, ούτε ενοικίαση

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τι έκανε τον 16χρονο να φρενάρει απότομα - Τα 3 σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα οι κηδείες των δύο παιδιών

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Άνοιξαν οι πύλες, μπήκε ο Έλληνας πρέσβης - Τραυματίστηκε μοναχός

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της Porsche που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο και διέφυγε από την ηλιοροφή

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

11:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θρίαμβος για τον Γιώργο Λάνθιμο και την Έμα Στόουν στο Φεστιβάλ Βενετίας με το «Bugonia» - Τον χειροκροτούσαν για 7 λεπτά

10:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Βόμβα» στην Τουρκία: Παρελθόν από τον πάγκο της Φενερμπαχτσέ ο Ζοσέ Μουρίνιο

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πήραν άδεια 4 μη κρατικά πανεπιστήμια - Τι είπε για τις αλλαγές στην καθημερινότητα

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Πρόκληση και απειλές Φιντάν: Φθηνή πολιτική ο αντιτουρκικός φόβος, ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις και η Ελλάδα μπορεί να πληρώσει γεωστρατηγικό κόστος - Τι λέει για Δένδια

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα» - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Εν ψυχρώ εκτέλεση προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας στην Τουρκία - Σοκαριστικό βίντεο

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καυγάς στη Βουλή: «Είστε πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες που ζείτε πάνω στη μιζέρια των ανθρώπων», φώναξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ