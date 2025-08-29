Θεσσαλονίκη: 14χρονος έριξε από πατίνι και τραυμάτισε δύο ανήλικους

Νέο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους δράστες σημειώθηκε, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 14χρονος τραυμάτισε δύο επίσης ανήλικους.

Όλα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου με τον 14χρονο Αλβανικής καταγωγής καθώς έριξε δύο νεαρούς 12 και 15 ετών που επέβαιναν σε πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν.

Ο 14χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης για πρόκληση σωματικών βλαβών