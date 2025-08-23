Βία ανηλίκων: «Χειροπέδες» σε 14χρονο και 17χρονο - Γρονθοκόπησαν 16χρονο στην Καλαμαριά
Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας με «πρωταγωνιστές» ανηλίκους στη χώρα μας.
Αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς πέρασαν χειροπέδες σε δύο ανηλίκους, 14 και 17 ετών ενώ ταυτοποίησαν τα στοιχεία ενός 16χρονου, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το thestival.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, εξύβρισαν, χαστούκισαν και γρονθοκόπησαν έναν 16, για άγνωστη αιτία.
Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:35 ∙ WHAT THE FACT
Surtidor scam: Η νέα απάτη στα βενζινάδικα - Πώς σας κλέβουν χωρίς να το καταλάβετε
10:31 ∙ WHAT THE FACT
Η πιο κοινή ημέρα γενεθλίων: Ποιοι μήνες έχουν τις λιγότερες γεννήσεις
10:30 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Τίποτα δεν είναι “too much” και ποτέ δεν είναι “too late”!
10:00 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Mε την νέα προσφορά* της Novibet όλα είναι δυνατά!
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα
10:35 ∙ WHAT THE FACT