Βία ανηλίκων: «Χειροπέδες» σε 14χρονο και 17χρονο - Γρονθοκόπησαν 16χρονο στην Καλαμαριά

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας με «πρωταγωνιστές» ανηλίκους στη χώρα μας.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς πέρασαν χειροπέδες σε δύο ανηλίκους, 14 και 17 ετών ενώ ταυτοποίησαν τα στοιχεία ενός 16χρονου, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το thestival.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, εξύβρισαν, χαστούκισαν και γρονθοκόπησαν έναν 16, για άγνωστη αιτία.

Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς.

