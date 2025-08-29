Ζάκυνθος: Αντί για κλήσεις, η τροχαία μοιράζει… κράνη

Το 2022 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο 2021 – 2030. Εν τούτοις, τα θύματα της μη τηρήσεως του Κ.Ο.Κ., κυρίως οι νέοι οδηγοί δίτροχων αυξάνονται.

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ανδρέας Παπαδημητρίου, παρουσιάζει την πρωτοβουλία της τροχαίας Ζακύνθου να συνετίσει τους οδηγούς με ένα διαφορετικό τρόπο.

Με αίσθημα ευθύνης απαντά η τροχαία στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Σύμφωνα με τον Νεκτάριο Τσώλο, διοικητή τροχαίας Ζακύνθου, διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι σε δίκυκλα με σκοπό την αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους. Εκτός από τους ελέγχους, την ενημέρωση και τις συστάσεις η υπηρεσία σε συνεργασία με φορείς η τροχαία θα προσφέρει δωρεάν κράνη στους παραβάτες αντί για κλήση και πρόστιμο.

Ο κ. Τσώλος υπενθυμίζει πόσο κοστίζει η παραβατικότητα, η οποία ουσιαστικά είναι αδιαφορία για την ζωή των ίδιων των εποχούμενων. Το πρόστιμο για πρώτη παράβαση ανέρχεται σε 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα. Σε περίπτωση Α΄ υποτροπής, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για έξι μήνες, ενώ η Β΄ υποτροπή, κοστίζει 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο. Πρόστιμο επιβάλλεται και στον συνεπιβάτη, εάν δεν φοράει κράνος.

Με στόχο έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε οδηγός δικύκλου στην Ζάκυνθο να φορά κράνος ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό ο κ. Τσώλος τονίζει: «Εμείς θα είμαστε καταπέλτες. Ακόμη και στο πιο μικρό χωριό οι έλεγχοι είναι συνεχείς». Σημειώνεται ότι περισσότερες από 1.000 παραβάσεις καταγράφηκαν στην Ζάκυνθο από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο.

Το ερώτημα ρητορικό αφορά εκείνους τους οδηγούς που ενώ έχουν λάβει δώρο το κράνος της τροχαίας, “συλληφθούν” να παραβαίνουν τους κανόνες οδικής ασφάλειας.