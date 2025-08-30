Δεκάδες αφυδατωμένοι γύπες διασώθηκαν στην Κρήτη - Θύματα του θερμού και άνυδρου καλοκαιριού
Περισσότεροι από 35 γύπες διασώθηκαν χάρη σε περιβαλλοντική οργάνωση και τις προσπάθειες πολιτών
Θύματα του ιδιαίτερα θερμού και άνυδρου καλοκαιρίου έπεσαν δεκάδες γύπες στην Κρήτη, με τα πτηνά να εντοπίζονται αδύναμα σε δρόμους και παραλίες.
Πρόκεται για το 4ο καλοκαίρι με τόσα πολλά περιστατικά εξασθενημένων και αφυδατωμένων γυπών.
Περισσότεροι από 35 γύπες σώθηκαν αυτό το καλοκαίρι χάρη στην ευαισθησία πολιτών και την «αλυσίδα ζωής» που στήθηκε από τον σύλλογο προστασίας και περίθαλψης άγριων ζώων «ΑΝΙΜΑ».
Τα περιστατικά ήταν τόσα πολλά που ο περιβαλλοντικός σύλλογος απήυθυνε έκκληση για δωρέα ορών, φλεβοκαθετήρων και ιατρικών πεταλούδων, σύμφωνα με τον Alpha.
Οι γύπες είναι προστατευόμενο είδος που τρέφεται αμιγώς με νωπά ή σε αποσύνθεση νεκρά ζώα και ζουν έως 25 έτη.