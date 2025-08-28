Λευκοί πελαργοί πάνω από τη Μύκονο στο ταξίδι μετανάστευσής τους - Εντυπωσιακό βίντεο

Λευκοί πελαργοί παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες να πετούν πάνω από τη Μύκονο και να κάνουν στάσεις σε χωράφια, στύλους και καλώδια ρεύματος, κυρίως στην περιοχή του αεροδρομίου.

Πρόκειται για τη φθινοπωρινή τους μετανάστευση από την Ευρώπη προς την Αφρική. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα ηλεκτροφόρα καλώδια αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τα πουλιά.

Δείτε βίντεο στην κάμερα του Mykonos Live Tv:

Σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει τραυματισμένο ή εξαντλημένο πελαργό, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο «ΑΝΙΜΑ» για βοήθεια.