Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα

Ο Δακτύλιος ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη, κατά τις ώρες 07:00 - 20:00, και την Παρασκευή από 07:00 - 15:00.

Newsbomb

Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το μέτρο του Δακτυλίου στους δρόμους της Αθήνας έχει σταματήσει λόγω καλοκαιριού από την Παρασκευή 18 Ιουλίου, ωστόσο με τους ταξιδιώτες του καλοκαιριού να επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, αναμένεται να επιστρέψει και εκείνος...

Κατά κανόνα ο Δακτύλιος αναμένεται να επανέλθει και πάλι στα μέσα του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Ο Δακτύλιος ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη, κατά τις ώρες 07:00 - 20:00, και την Παρασκευή από 07:00 - 15:00.

Τα μέτρα του Δακτυλίου δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που υπάρχει απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

  • Ζυγές ημερομηνίες: Κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας που τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.
  • Μονές ημερομηνίες: Κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας που τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Να σημειωθεί πως μέτρο του Πράσινου Δακτυλίου για τα φορτηγά ισχύει κανονικά μέχρι το τέλος τους έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περιοριστικά μέτρα που καθιερώθηκαν με το μέτρο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ και αφορούν φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 2,2 τόνων και λεωφορεία, πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 01-01-2000, τα οποία κυκλοφορούν στη ζώνη του ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ [Παραλιακή λεωφόρος - Αλίμου - Βουλιαγμένης - Ελ. Βενιζέλου - Περιμετρική Υμηττού - Κατεχάκη - Μεσογείων - Αγ. Παρασκευής - Χαλανδρίου - Παπανικολή - (Κ. Παλαιολόγου) - Καποδιστρίου - Κύμης - Κασταμονής - Χαλανδρίου - Αναγεννήσεως - Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας - Αθηνών - Θηβών - Γρ. Λαμπράκη έως Κερατσίνι], θα εξακολουθούν να ισχύουν έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνονται η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας, η Λ. Κηφισού και η Λ. Αθηνών, με εξαίρεση το τμήμα από τη διασταύρωσή της με τη Λ. Κηφισού έως την οδό Αχιλλέως.

Ποιο είναι το πρόστιμο στο ενδεχόμενο παραβιάσεων

Οι παραβάτες αυτών των περιοριστικών μέτρων τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με διοικητικό πρόστιμο ύψους 100€, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 – Α’ 218).

Ποια αυτοκίνητα επιτρέπονται στον Δακτύλιο

Οι παρακάτω τύποι οχημάτων εξαιρούνται από τους περιορισμούς του Δακτυλίου και επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους στο κέντρο της Αθήνας:

  • Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.
  • Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης) που εκπέμπουν λιγότερο από 120 γρ./χλμ. διοξειδίου του άνθρακα (σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης - NEDC) και έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
  • Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης) που εκπέμπουν λιγότερο από 145 γρ./χλμ. διοξειδίου του άνθρακα (σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων - WLTP) και έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Εκτός από τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, υπάρχουν και εξαιρέσεις που βασίζονται στην ιδιότητα του οδηγού.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η κυκλοφορία των παρακάτω οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας:

  • Οχήματα ιατρών (με το ειδικό σήμα)
  • Οχήματα φυσιοθεραπευτών
  • Οχήματα αναπήρων πολέμου
  • Ασθενείς που χρήζουν συχνής θεραπείας (με σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος)
  • Οχήματα που οδηγούνται από ή μεταφέρουν ΑΜΕΑ, με την προϋπόθεση ότι το άτομο Με Αναπηρία είναι εφοδιασμένο με Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες

Επιπλέον, εξαιρούνται τα εξής οχήματα:

  • Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων και ευαίσθητων ιατρικών υλικών
  • Νεκροφόρες
  • Εκπαιδευτικά αυτοκίνητα επαγγελματιών εκπαιδευτών, που έχουν την έδρα τους εντός του δακτυλίου
  • Οχήματα κρατικών υπηρεσιών, ΟΤΑ, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των υπηρεσιών αυτών
  • Οχήματα επικεφαλής ξένων διπλωματικών αποστολών
  • Οχήματα εκπροσώπων του Τύπου, με περιορισμό ανά ΜΜΕ

Τα όρια του Δακτυλίου

Μεγάλος Δακτύλιος

Δακτύλιος Αθηνών ονομάζεται συνοπτικά ένα μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, που βασίζεται στην εκ περιτροπής κυκλοφορία των περισσότερων από αυτά.

Το μέτρο αυτό έχει σκοπό τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου στο κέντρο της Αθήνας και κατά συνέπεια τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω των αερίων ρύπων κατά τη λειτουργία των οχημάτων, τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας όσο και στην περιοχή του κέντρου της. Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας παρόμοιου χαρακτήρα ισχύουν και σε ορισμένες μεγάλες πόλεις του εξωτερικού.

Όρια εφαρμογής του μεγάλου δακτυλίου είναι οι εξής λεωφόροι και οδοί: Παραλιακή Λεωφόρος - Αλίμου - Βουλιαγμένης - Ελ. Βενιζέλου - Περιμετρική Υμηττού - Κατεχάκη - Μεσογείων - Αγ. Παρασκευής - Χαλανδρίου - Παπανικολή - (Κ. Παλαιολόγου) - Καποδιστρίου - Κύμης - Κασταμονής - Χαλανδρίου - Αναγεννήσεως - Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας - Αθηνών - Θηβών - Γρ. Λαμπράκη έως Κερατσίνι.

Μικρός Δακτύλιος

Όρια εφαρμογής του μικρού δακτυλίου είναι οι εξής λεωφόροι και οδοί: Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μεσογείων - Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Αλεξάνδρας.

Τα όρια του μικρού δακτυλίου σημειώνονται με ειδικές πινακίδες με την ένδειξη «Δ» σε κίτρινο φόντο, οι οποίες βρίσκονται σε κάθε εισερχόμενο δρόμο στο δακτύλιο.

Η παράβαση του δακτυλίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επιπλέον, στους παραβάτες που δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων για άμεση έξοδο από την απαγορευμένη περιοχή επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Λεωφορείο «κόλλησε» στη μπουκαπόρτα πλοίου με προορισμό την Κέρκυρα

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν – Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 17χρονος - Έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και χτύπησε στο κεφάλι

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Το διπλό παιχνίδι της Κίνας: «Αγκαλιάζει» τον Πούτιν, ενώ στέλνει αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ - Τα μηνύματα του Ρώσου προέδρου

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Δεδομένα θανατηφόρου τροχαίου με Tesla κρύφτηκαν για χρόνια - Μέχρι που ένας χάκερ τα ανακάλυψε - Αποζημίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

11:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ: Για την πρώτη νίκη της σεζόν! Η ώρα και το κανάλι

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε την ηλικιωμένη με την 8χρονη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα Αγνοουμένων (30/8)

10:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

To «καπέλο επιλογής» του Χάρι Πότερ εντοπίστηκε… στον Άρη - H εικόνα που προκάλεσε ενθουσιασμό

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 62χρονος φερόμενος εμπρηστής απομακρύνεται από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση για πιθανούς δεσμούς της Τουρκίας με τη Χαμάς απαιτεί τροπολογία του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ

10:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Άρης - Παναιτωλικός: Το 2Χ2 και η αντίδραση - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

10:25ΚΟΣΜΟΣ

UFO στην Ανταρκτική: Οι συντεταγμένες που δείχνουν «εξωγήινο διαστημόπλοιο» στο Google Maps

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η CIA δώρισε υπολογιστές στην Ελλάδα για να «φακελώσει» πολίτες

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής στην Πρέβεζα: Στις φλόγες γνωστό beach bar στην παραλία Μονολίθι - Βίντεο

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Χαλάνδρι: Μεσήλικες προσποιούνται τους αστυνομικούς σε 14χρονα - Τους ζήτησαν ονόματα και διευθύνσεις

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ποιο είναι το μέρος όπου όλα μπορούν να συμβούν;

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο έπεσε 4.000 πόδια σε διάστημα 60 δευτερολέπτων - Δύο τραυματίες από αναταράξεις - Δείτε βίντεο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νωρίτερα η ριζική αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία, πότε τελειών και τι φέρνει ο Σεπτέμβριος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Χαλάνδρι: Μεσήλικες προσποιούνται τους αστυνομικούς σε 14χρονα - Τους ζήτησαν ονόματα και διευθύνσεις

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη:«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει» - Οι δύο νέοι έμειναν αβοήθητοι κι εγκλωβισμένοι επί μιάμιση ώρα - Δεν κάλεσε την αστυνομία

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Δεδομένα θανατηφόρου τροχαίου με Tesla κρύφτηκαν για χρόνια - Μέχρι που ένας χάκερ τα ανακάλυψε - Αποζημίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νωρίτερα η ριζική αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία, πότε τελειών και τι φέρνει ο Σεπτέμβριος

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Το διπλό παιχνίδι της Κίνας: «Αγκαλιάζει» τον Πούτιν, ενώ στέλνει αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ - Τα μηνύματα του Ρώσου προέδρου

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σήριαλ με τον καυγά σε παραλία του Πηλίου: Πατέρας καταγγέλλει ερωτικές πράξεις γυμνιστών

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε την ηλικιωμένη με την 8χρονη

07:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ: Ο βίος του και το άφθαρτο επί 492 χρόνια λειψανό του

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκολιβυκός «στρατός» στην Ανατολική Μεσόγειο: Τι αποφασίστηκε στις μυστικές συνομιλίες Χαφτάρ - Καλίν

08:58ΕΛΛΑΔΑ

SOS για τις γεννήσεις: Σε 50 χρόνια η Α’ Δημοτικού δεν θα έχει παιδιά, καταγγέλλουν οι Πολύτεκνοι - Τι μέτρα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

07:49LIFESTYLE

Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει γυμνή τις βουτιές της

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιοδοτούνται πριν τα 62 χρόνια

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνή «βγαλμένη από παραμύθι»: Μία πεταλούδα εμφανίστηκε «απρόσκλητη» σε γάμο στην Ουκρανία - Δείτε βίντεο

04:57ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ