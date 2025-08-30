Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα

Το μέτρο του Δακτυλίου στους δρόμους της Αθήνας έχει σταματήσει λόγω καλοκαιριού από την Παρασκευή 18 Ιουλίου, ωστόσο με τους ταξιδιώτες του καλοκαιριού να επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, αναμένεται να επιστρέψει και εκείνος...

Κατά κανόνα ο Δακτύλιος αναμένεται να επανέλθει και πάλι στα μέσα του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Ο Δακτύλιος ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη, κατά τις ώρες 07:00 - 20:00, και την Παρασκευή από 07:00 - 15:00.

Τα μέτρα του Δακτυλίου δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που υπάρχει απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ζυγές ημερομηνίες: Κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας που τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Μονές ημερομηνίες: Κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας που τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Να σημειωθεί πως μέτρο του Πράσινου Δακτυλίου για τα φορτηγά ισχύει κανονικά μέχρι το τέλος τους έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περιοριστικά μέτρα που καθιερώθηκαν με το μέτρο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ και αφορούν φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 2,2 τόνων και λεωφορεία, πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 01-01-2000, τα οποία κυκλοφορούν στη ζώνη του ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ [Παραλιακή λεωφόρος - Αλίμου - Βουλιαγμένης - Ελ. Βενιζέλου - Περιμετρική Υμηττού - Κατεχάκη - Μεσογείων - Αγ. Παρασκευής - Χαλανδρίου - Παπανικολή - (Κ. Παλαιολόγου) - Καποδιστρίου - Κύμης - Κασταμονής - Χαλανδρίου - Αναγεννήσεως - Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας - Αθηνών - Θηβών - Γρ. Λαμπράκη έως Κερατσίνι], θα εξακολουθούν να ισχύουν έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνονται η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας, η Λ. Κηφισού και η Λ. Αθηνών, με εξαίρεση το τμήμα από τη διασταύρωσή της με τη Λ. Κηφισού έως την οδό Αχιλλέως.

Ποιο είναι το πρόστιμο στο ενδεχόμενο παραβιάσεων

Οι παραβάτες αυτών των περιοριστικών μέτρων τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με διοικητικό πρόστιμο ύψους 100€, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 – Α’ 218).

Ποια αυτοκίνητα επιτρέπονται στον Δακτύλιο

Οι παρακάτω τύποι οχημάτων εξαιρούνται από τους περιορισμούς του Δακτυλίου και επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους στο κέντρο της Αθήνας:

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου. Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης) που εκπέμπουν λιγότερο από 120 γρ./χλμ. διοξειδίου του άνθρακα (σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης - NEDC) και έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης - NEDC) και έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης) που εκπέμπουν λιγότερο από 145 γρ./χλμ. διοξειδίου του άνθρακα (σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων - WLTP) και έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Εκτός από τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, υπάρχουν και εξαιρέσεις που βασίζονται στην ιδιότητα του οδηγού.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η κυκλοφορία των παρακάτω οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας:

Οχήματα ιατρών (με το ειδικό σήμα)

Οχήματα φυσιοθεραπευτών

Οχήματα αναπήρων πολέμου

Ασθενείς που χρήζουν συχνής θεραπείας (με σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος)

Οχήματα που οδηγούνται από ή μεταφέρουν ΑΜΕΑ, με την προϋπόθεση ότι το άτομο Με Αναπηρία είναι εφοδιασμένο με Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες

Επιπλέον, εξαιρούνται τα εξής οχήματα:

Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων και ευαίσθητων ιατρικών υλικών

Νεκροφόρες

Εκπαιδευτικά αυτοκίνητα επαγγελματιών εκπαιδευτών, που έχουν την έδρα τους εντός του δακτυλίου

Οχήματα κρατικών υπηρεσιών, ΟΤΑ, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των υπηρεσιών αυτών

Οχήματα επικεφαλής ξένων διπλωματικών αποστολών

Οχήματα εκπροσώπων του Τύπου, με περιορισμό ανά ΜΜΕ

Τα όρια του Δακτυλίου

Μεγάλος Δακτύλιος

Δακτύλιος Αθηνών ονομάζεται συνοπτικά ένα μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, που βασίζεται στην εκ περιτροπής κυκλοφορία των περισσότερων από αυτά.

Το μέτρο αυτό έχει σκοπό τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου στο κέντρο της Αθήνας και κατά συνέπεια τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω των αερίων ρύπων κατά τη λειτουργία των οχημάτων, τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας όσο και στην περιοχή του κέντρου της. Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας παρόμοιου χαρακτήρα ισχύουν και σε ορισμένες μεγάλες πόλεις του εξωτερικού.

Όρια εφαρμογής του μεγάλου δακτυλίου είναι οι εξής λεωφόροι και οδοί: Παραλιακή Λεωφόρος - Αλίμου - Βουλιαγμένης - Ελ. Βενιζέλου - Περιμετρική Υμηττού - Κατεχάκη - Μεσογείων - Αγ. Παρασκευής - Χαλανδρίου - Παπανικολή - (Κ. Παλαιολόγου) - Καποδιστρίου - Κύμης - Κασταμονής - Χαλανδρίου - Αναγεννήσεως - Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας - Αθηνών - Θηβών - Γρ. Λαμπράκη έως Κερατσίνι.

Μικρός Δακτύλιος

Όρια εφαρμογής του μικρού δακτυλίου είναι οι εξής λεωφόροι και οδοί: Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μεσογείων - Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Αλεξάνδρας.

Τα όρια του μικρού δακτυλίου σημειώνονται με ειδικές πινακίδες με την ένδειξη «Δ» σε κίτρινο φόντο, οι οποίες βρίσκονται σε κάθε εισερχόμενο δρόμο στο δακτύλιο.

Η παράβαση του δακτυλίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επιπλέον, στους παραβάτες που δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων για άμεση έξοδο από την απαγορευμένη περιοχή επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους.