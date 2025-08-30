Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα Αγνοουμένων (30/8)

Κάθε χρόνο, στις 30 Αυγούστου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγνοουμένων, η Διεύθυνση Αναζητήσεων/Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), επαναλαμβάνει τη δέσμευση του να παραμένει στο πλευρό εκείνων που γυρεύουν απαντήσεις, καθώς και το Δικαίωμα των οικογενειών να μένουν ενωμένες, να αναζητούν τους δικούς τους και να επικοινωνούν μαζί τους, αλλά και να προσφέρει έμπρακτη συμπαράσταση σε όσους την έχουν ανάγκη.

Βίντεο του Ε.Ε.Σ. για τη διαχρονική προσφορά του Τομέα Αναζητήσεων προς την Ελληνική κοινωνία:

Για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, η διαχρονική αυτή δέσμευση ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, χρονολογείται από το 1915. Σήμερα, οι σύγχρονες γεωπολιτικές συνθήκες και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής κάνουν όλο και πιο επιτακτικό το έργο των Αναζητήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο και απαιτούν τη διεύρυνση του φάσματος των εργασιών τους. Ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώνονται στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ως εξαφανισμένοι έχει αυξηθεί κατά 70% τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί οι συγκρούσεις και έχει ενισχυθεί η μαζική μετανάστευση. Στην Ελλάδα, μόνο το 2024, ο αριθμός των ενεργών υποθέσεων αναζήτησης ανήλθε στις 1664, με τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό αναζητουμένων να φτάνει τα 3.495 άτομα. Από αυτές διευκρινίστηκε η τύχη 505 ατόμων, από τα οποία τα 68 είναι πλέον σε επικοινωνία με τους οικείους τους και περιμένουν την επανένωση τους. Πέρα από τα στατιστικά στοιχεία και τους αριθμούς, πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε υπόθεση αναζήτησης είναι ξεχωριστή και μοναδική, καθώς και ότι συχνά, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είναι η τελευταία ελπίδα των συγγενών των Αγνοουμένων να μάθουν τι απέγιναν οι δικοί τους, το καταφύγιο τους, αφού έχουν εξαντλήσει κάθε άλλη πηγή πληροφόρησης.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός ανέφερε: «η Διεύθυνση Αναζητήσεων/Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρει διαχρονικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Οι δύσκολες στιγμές που διανύουμε δεν χρειάζονται υποσχέσεις, απαιτούν πράξεις, ζητούν να ενώσουμε τη φωνή μας με τη φωνή εκείνων που αγωνιούν, να ακουστεί ότι έχουν Δικαίωμα να Αναζητήσουν, να μάθουν, να γνωρίζουν τι συνέβη στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο Ε.Ε.Σ. θα συνεχίσει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στις Αναζητήσεις, πάντα με διακριτικότητα, αλληλεγγύη και ευαισθησία, παρέχοντας τη μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει.»