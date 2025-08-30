Ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Ιωάννινα- Κακαβιά - Δείτε τον χάρτη

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα-Κακαβιά, που ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της Ιονίας Οδού.

Το έργο θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο και θα πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει την Ιονία Οδό και την Εγνατία Οδό μέσω των Ιωαννίνων με το Καλπάκι και τα Ζαγοροχώρια, καταλήγοντας στην Κακαβιά και στον μεθοριακό σταθμό Ελλάδας-Αλβανίας.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο, οι χωματουργικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν προς το τέλος του 2025, ενώ η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται σε περίπου 4,5 χρόνια.

Το έργο παρουσιάζει υψηλή τεχνική δυσκολία λόγω του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής. Αφορά τη μελέτη και κατασκευή του τμήματος της Ιονίας Οδού από τη διασταύρωση με την Εγνατία Οδό έως τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του ανισόπεδου κόμβου Εγνατίας (Κ0), την κατασκευή του τμήματος μήκους 46,4 χιλιομέτρων από τον ανισόπεδο κόμβο της Ιονίας Οδού με την Εγνατία Οδό έως τον ανισόπεδο κόμβο Καλπακίου, με έξι ανισόπεδους κόμβους (ένας από τους οποίους είναι στο πλαίσιο της πρώτης προαίρεσης) και την αναβάθμιση του εγκάρσιου και παράπλευρου δικτύου τοπικών οδών. Το τμήμα Καλπάκι-Κακαβιά μήκους περίπου 23 χιλιομέτρων εντάσσεται στη δεύτερη προαίρεση.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 310 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των προαιρέσεων) και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σήμερα, ο ανάδοχος έχει εγκατασταθεί, το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου έχει εγκριθεί, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες και η εκτέλεση του εγκεκριμένου γεωτεχνικού προγράμματος. Παράλληλα, εκπονώνται και εγκρίνονται οι οριστικές μελέτες του έργου, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και το χρονοδιάγραμμα. Αναμένεται επίσης η παρακατάθεση αποζημίωσης για τις επηρεαζόμενες ιδιοκτησίες, ενώ οι χωματουργικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν έως το τέλος του έτους.

Ο αυτοκινητόδρομος Ιωάννινα-Κακαβιά αποτελεί έργο διασυνοριακής σημασίας για τη χώρα, καθώς επεκτείνει και συνδέει τους δύο μεγάλους αυτοκινητόδρομους της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας, την Ιονία και την Εγνατία Οδό, φτάνοντας έως τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Η νέα αυτή υποδομή αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή και την εθνική ανάπτυξη της Ηπείρου.