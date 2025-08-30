Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Ο θάνατος του άτυχου άνδρα φαίνεται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια

Newsbomb

Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας άντρας ηλικίας περίπου 55 ετών στο σπίτι του στη Λάρισα.

Ο 55χρονος εντοπίστηκε κοντά στις 6 το απόγευμα και άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου έσπευσε στο σημείο. Ο θάνατος του άτυχου άνδρα φαίνεται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί και η Αστυνομία.

Πηγή: larissanet.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κως: Επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα - Τραυματίστηκε αστυνομικός, συνελήφθησαν δύο Ολλανδοί

22:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Είδος πολυτελείας το σουβλάκι – «Αγγίζει» ακόμη και τα 6,50 ευρώ στην Κρήτη

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

25χρονη ζούσε εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της – Την χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται

21:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1: Απόδραση με Γκονζάλες

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καιροφύλας: Πέθανε ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής

21:46WHAT THE FACT

Επηρεάζεται ο ύπνος μας από τις ηλιομαγνητικές καταιγίδες;

21:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σέντρα» στη Σλοβενία για την ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της «Ένωσης» στη League Phase του Conference League

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κορινθία: Καίει σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης - Ήχησε το 112

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργαζόμενος σε εστιατόριο έσωσε πελάτη από πνιγμό

21:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Λετονία – Σερβία 80-84: Το «3 στα 3» ήρθε με ρεκόρ καριέρας του Γιόκιτς!

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Βόλος - Ολυμπιακός 0-2: «Χτύπησε» με «τακουνάκια» του Τσικίνιο

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Ποσειδώνος - Με δυσκολία η κυκλοφορία

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Ολυμπιακός 0-2: «Πέρασαν» από το Πανθεσσαλικό οι «ερυθρόλευκοι»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή του καιρού: Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία για τις περιοχές που πλήττονται

20:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γαλλία – Σλοβενία 103-92: Οι «μπλε» νίκησαν τον σούπερ Ντόντσιτς!

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Σεΐχα Μάχρα: Η πριγκίπισσα του Ντουμπάι αποκάλυψε το δαχτυλίδι αρραβώνων αξίας 1,1 εκατ. δολαρίων

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Ε.Ε. ενισχύει τις κυρώσεις στη Ρωσία - Στο στόχαστρο και τα κρυπτονομίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

25χρονη ζούσε εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της – Την χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα σε Κοζάνη, Ιωάννινα και Κέρκυρα - Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καιροφύλας: Πέθανε ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κορινθία: Καίει σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης - Ήχησε το 112

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Ποσειδώνος - Με δυσκολία η κυκλοφορία

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» - Τι ανέφερε η 45χρονη στην απολογία της - Διώκεται για κακούργημα

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Ματζώρος: Με βαρύ εγκεφαλικό ο καφετζής του «Σασμού» - Η έκκληση του Ιωάννη Παπαζήση

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Η πυρκαγιά αποκάλυψε βιβλική τοποθεσία - Τον ναό όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

19:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ