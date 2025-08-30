Φωτιά τώρα στην Κορινθία: Καίει σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης - Ήχησε το 112
Η φωτιά καίει σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή Κιάτο Κορινθίας
Συναγερμός σήμανε για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κιάτο Κορινθίας το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου.
Η φωτιά καίει σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή Κιάτο Κορινθίας. Στο σημείο για την κατάσβεση της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και το 112 στέλνοντας το εξής μήνυμα: Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή #Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
