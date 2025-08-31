Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Καθημερινή: Κλειστά 700 σχολεία κάθε χρόνο

Απογευματινή: Μέτρα για ευάλωτους και μεσαία τάξη

Ελεύθερος Τύπος:10+1 μέτρα για τη μεσαία τάξη

Το Βήμα: «Τι δεν θέλω να ακούσω στη ΔΕΘ»

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υποχρεωτική η επίδειξη ταυτότητας στις εκλογές - Περιορισμοί στην επιστολική ψήφοι

05:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: 21χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο - Διασωληνομένος ο συνεπιβάτης

04:47ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Ο Δήμαρχος δηλώνει πώς η Αστυνομία δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά

04:09ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Επίσκεψη του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών - Πώς σχετίζεται με τις πιέσεις Τραμπ

03:23ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Μεταβαίνει στην Κίνα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΣΣ - Θα μείνει για τη στρατιωτική παρέλαση

03:13ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι - Ζελένσκι πριν τη σύνοδο κορυφής του ΟΣΣ στην Κίνα

02:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός έφεδρος στη Γάζα – Ο 900ός στρατιώτης που χάνει τη ζωή του από τον Οκτώβριο του 2023

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού της ηγέτη Σινουάρ

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Επεισόδια σε αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις - Πέντε συλλήψεις έξω από ξενοδοχεία

01:05ΚΟΣΜΟΣ

Κρήτη: Διάσωση Γαλλίδας τουρίστριας στα Σφακιά μετά από σοβαρό τραυματισμό σε μονοπάτι

00:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη – Τα highlights

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επιβεβαιώνει την δολοφονία του «πρωθυπουργού» των Χούθι

00:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισπανία – Βοσνία Ερζεγοβίνη 88-67: Ξέσπασαν οι «φούριας ρόχας» - Στην εκπνοή με Λόιντ η Πολωνία

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χιλιάδες διαδήλωσαν ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1: Πρώτος βαθμός για τους νεοφώτιστους

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Εξελίξεις στο «εθνικό κυνήγι» για τον πατέρα βετεράνο επιβίωσης - Ασφυκτικός θάνατος με σακούλα στο κεφάλι για τα τρία κοριτσάκια

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Άρης - Παναιτωλικός 0-2: Του… έκλεισε το «σπίτι» - Άγρια γιούχα για τους «κίτρινους»

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Σπερχειάδα: Πακιστάνος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Ομοεθνής του έκλεψε τα έγγραφα

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Η νέα διαδικασία για τα ραντεβού

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

05:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: 21χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο - Διασωληνομένος ο συνεπιβάτης

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα σε Κοζάνη, Ιωάννινα και Κέρκυρα - Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

04:47ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Ο Δήμαρχος δηλώνει πώς η Αστυνομία δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 18χρονου Νίκου - «Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας»

23:06LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ερωτευμένη και λαμπερή στην Κεφαλονιά - Οι σκιές που πρόδωσαν τον νέο της σύντροφο

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποχωρήσει από τις διπλωματικές προσπάθειες Ρωσίας - Ουκρανίας

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

25χρονη ζούσε εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της – Την χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται

13:33WHAT THE FACT

Αυτή η πόλη είναι μόνο για έμπειρους οδηγούς: Χρειάζεται να έχετε 10 χρόνια δίπλωμα - Μέχρι και τα GPS μπερδεύονται

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Εξελίξεις στο «εθνικό κυνήγι» για τον πατέρα βετεράνο επιβίωσης - Ασφυκτικός θάνατος με σακούλα στο κεφάλι για τα τρία κοριτσάκια

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σήριαλ με τον καυγά σε παραλία του Πηλίου: Πατέρας καταγγέλλει ερωτικές πράξεις γυμνιστών

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργαζόμενος σε εστιατόριο έσωσε πελάτη από πνιγμό

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» - Τι ανέφερε η 45χρονη στην απολογία της - Διώκεται για κακούργημα

12:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Τραμπ είναι νεκρός»: Μετά τη δήλωση του Βανς για την «τρομερή τραγωδία», μια τάση έγινε viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ