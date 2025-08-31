Βουλιαγμένη: Χειροβομβίδα του Β Παγκοσμίου Πολέμου ξεβράστηκε στο Καβούρι - Έκλεισε η παραλία

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Κυριακής η ανεύρεση γερμανικής χειροβομβίδας στην παραλία δίπλα στην Τρύπια Βάρκα, στο Μεγάλο Καβούρι.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού , της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της Αστυνομίας, οι οποίοι προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας. Οι λουόμενοι απομακρύνθηκαν και η πρόσβαση στην παραλία απαγορεύτηκε μέχρι νεωτέρας.

Ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών έχει ήδη κληθεί για να εξετάσει το εύρημα και να αποφασίσει τον τρόπο εξουδετέρωσής του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα.

