Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι (video)

Το απόγευμα του Σαββάτου σημειώθηκε περιστατικό στο λιμάνι εσωτερικού της Ηγουμενίτσας, όταν επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο υπέστη θραύση δύο αριστερών κάβων, με αποτέλεσμα η πρύμνη του να μετακινηθεί και να προσκρούσει στην πρυμναία πλευρά έτερου επιβατηγού-οχηματαγωγού, που επίσης βρισκόταν ελλιμενισμένο.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Λιμενικής Αρχής, το οποίο διαπίστωσε μικρής έκτασης υλικές ζημιές και στα δύο πλοία. Με εντολή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους τους, μέχρι να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από τους νηογνώμονες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα θαλάσσιας ρύπανσης.

Δείτε το βίντεο: