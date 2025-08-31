Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων από τις καταιγίδες

Δεκάδες κλήσεις έλαβε η Πυροσβεστική κατά τη χθεσινή νεροποντή στη Δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα λόγω εκδήλωσης καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου κατά τις απογευματινές ώρες Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 100 κλήσεις.

Ειδικότερα :

23 κλήσεις στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Καστοριάς) και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία (1) αφαίρεση αντικειμένου.15 κλήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Θεσσαλονίκη, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Ε. Πέλλας, Π.Ε. Χαλκιδικής) και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και τρείς (3) αφαιρέσεις αντικειμένων.

50 κλήσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κέρκυρας) και πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) αντλήσεις υδάτων, δύο (2) κοπές δέντρων και δύο (2) αφαιρέσεις αντικειμένων12 κλήσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Θεσπρωτίας) και πραγματοποιήθηκαν 11 κοπές δέντρων και μια (1) άντληση υδάτων