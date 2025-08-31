Ηράκλειο: Νεκρός 60χρονος που αγνοούταν δίπλα σε τρακτέρ στη Ροδιά

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Ροδιά Ηρακλείου από τον εντοπισμό νεκρού άνδρα δίπλα σε τρακτέρ σε χωράφι της περιοχής. Η σορός, που ανήκει σε 60χρονο, βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 30/8 σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretapost, ο άνδρας είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες και αναζητούνταν από τους οικείους του.

Η σορός βρέθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά σε γεωργικό μηχάνημα, γεγονός που προκάλεσε θλίψη και ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο 60χρονος, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια.