Μολυσμένα αβγά: «Καμπανάκι» από καθηγητή – Δεν αποκλείει να έχουν διοχετευτεί στην αγορά

Σοβαρά ερωτήματα έχουν γεννηθεί στους καταναλωτές με αφορμή τις έρευνες και τις εκτιμήσεις ειδικών για τα μολυσμένα αβγά με φυτοφάρμακα.

Μετά το καμπανάκι για τα χωριάτικα αβγά, ανησυχία προκαλεί η δήλωση στο ΟΡΕΝ καθηγητή του πανεπιστημίου Αιγαίου ότι υπάρχει πιθανότητα μολυσμένα αυγά να έχουν διοχετευτεί και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα, την ώρα που η μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου κρούει καμπανάκι κινδύνου σχετικά με χωριάτικα αβγά γεμάτα με χημικά, ο καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα αυτή δηλώνει στο Open και στο 10 παντού πως ίσως μολυσμένα αυγά να έχουν διοχετευτεί ακόμη και στην αγορά των σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Νάσο Στασινάκη, υπάρχει αμηχανία γιατί «σε όλα τα δείγματα, τουλάχιστον 17 ουσίες ανιχνευθήκαν, και ανησυχία γιατί στα 9 από τα 17 δείγματα, οι συγκεντρώσεις ήταν πάνω από το όριο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας». «Ο ΕΦΕΤ λέει ότι το '22 - '23 δεν μετρήσαμε τίποτα. Το '24 λέει ότι μετρήσαμε αβγά από 24 εταιρείες πτηνοτροφιών. Εγώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτό είναι ακριβές, γιατί παίρνοντας την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, φαίνεται ότι ο αριθμός των δειγμάτων που ανέλυσαν πέρυσι, το '24, ήταν μόλις 7».

Σύμφωνα με την έρευνα, τα αβγά αυτά επιμολύνθηκαν με τα χημικά αφού οι κότες τρέφονται με φυτά, χώμα και σκουλήκια σε εδάφη επιβαρυμένα από την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και μπορούν να είναι επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο κ. Στασινάκης ανέφερε πως «έχουν συνδεθεί με πρόκληση καρκίνων, με επιπτώσεις στην ανάπτυξη των βρεφών, επιπτώσεις στο ορμονικό σύστημα κτλ.».

Από την πλευρά τους οι πτηνοτρόφοι διαβεβαιώνουν πως τα αβγά παραγωγής τους ελέγχονται και είναι καθαρά από φυτοφάρμακα και χημικά.

Να σημειωθείς πως στην Ελλάδα παράγονται περίπου 1,5 εκατομμύρια αυγά ημερησίως, τα οποία με βάση τις μελέτες των αρμόδιων αρχών είναι ασφαλή για να διοχετευτούν στην αγορά.