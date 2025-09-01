Άγριο περιστατικό στο Ηράκλειο με μάνα και γιο που δεν... διάβαζε - Κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα

Ένταση σημειώθηκε σε σπίτι στο Ηράκλειο, όταν ένας 16χρονος αντέδρασε στις συνεχείς παρατηρήσεις της μητέρας του να μελετάει και την κλώτσησε στα πόδια.

Σύμφωνα με καταγγελίες, η 36χρονη μητέρα του προσπάθησε να τον συγκρατήσει, πιέζοντάς τον στιγμιαία από το λαιμό.

Η φασαρία έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία το απόγευμα της Τετάρτης για να ελέγξει τι συνέβαινε.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του γραφείου κατά της ενδοοικογενειακής βίας, προχωρώντας στη σύλληψη τόσο του ανήλικου όσο και της μητέρας του. Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 36χρονη πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: patris.gr