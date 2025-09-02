Διακοπή κυκλοφορίας στην Πανόρμου - Λάδια στην άσφαλτο
Πώς θα κινούνται τα οχήματα
Λόγω πτώσης λαδιών στο οδόστρωμα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πανόρμου από τη συμβολή της με την οδό Φθιώτιδας έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Εξαιτίας της διακοπής της κυκλοφορίας τα οχήματα κάνουν αναστροφή επί της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας.
