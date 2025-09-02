Χίος: Πώς κατάφερε να κολυμπήσει με χειροπέδες ο Τούρκος δραπέτης;

Σκηνές που θυμίζουν Prison Break εκτυλίχθηκαν στο πλοίο «Αριάδνη» που ξεκίνησε από τον Πειραιά με προορισμό τη Μυτιλήνη, με έναν Τούρκο που κατηγορείται για διακίνηση μεταναστών να βουτά στη θάλασσα.

Ο άνθρωπος που έμοιαζε να κοιμάται ήταν σε επαγρύπνηση και ξαφνικά πετάχτηκε και βούτηξε στην θάλασσα. Σε πλάνα από την εκπαίδευση των Τούρκων κομάντος στην Αμερική δείχνει πως τα πάντα είναι θέμα αναπνοών. Όσον αφορά την αυτοσυντήρηση στο νερό, το κλειδί για την επιβίωση είναι ο έλεγχος της αναπνοής, λένε οι ειδικοί στο Mega.

Πλάνα από τον τουρκικό στρατό δείχνουν με δεμένα μάτια να ρίχνουν τον στρατιώτη που έχει δεμένα χέρια και πόδια. Τον πετάνε στο νερό και αυτός κολυμπά.

Αυτή την εκπαίδευση, όπως βλέπουμε, περνούν και τα ΟΥΚ. Μετά την κινηματογραφική απόδραση του Τούρκου διακινητή στα νερά του Αιγαίου, το ερώτημα τώρα είναι αν ο Τούρκος διακινητής είχε στρατιωτική εκπαίδευση στην Τουρκία και αν έτσι δικαιολογείται η κινηματογραφική του εξαφάνιση.

Ο άντρας πήδηξε μέσα στο σκοτάδι στο νερό και κατάφερε να κολυμπήσει τουλάχιστον για όσο τον έβλεπαν παρότι φορούσε χειροπέδες. Ο 32χρόνος είχε συλληφθεί τον Ιούλιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν μαζί με άλλους κρατουμένους, ο συνολικός αριθμός των οποίων παραμένει αδιευκρίνιστος. Η δύναμη που τους συνόδευε ήταν 3 ειδικοί φρουροί και ένας επικεφαλής υπαρχιφύλακας που φαίνεται πως αιφνιδιάστηκαν.