Λήξη συναγερμού για τα αυγά στην Ελλάδα - Τι ισχύει για τα φυτοφάρμακα και τις τοξικές ουσίες

Λήξη συναγερμού για την περίφημη περίπτωση επιμόλυνσης ελληνικών αυγών με τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα σημαίνουν οι ειδικοί, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε μελέτη του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία είδε πριν λίγα 24ωρα το φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για μελέτη που αφορά την ανάλυση 75 αβγών από κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία.

Το στοιχείο που προκάλεσε ανησυχία ήταν ότι σε όλα τα δείγματα βρέθηκαν PFAS, δηλαδή μια ομάδα από πολυφθοριομένες αλκαλικές ενώσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα χημικά σκευάσματα. Ωστόσο το γεγονός ότι επρόκειτο για μελέτη που αφορά αποκλειστικά αυγά από οικόσιτες κότες, που δεν διευκρινίζεται μάλιστα η ακριβής τοποθεσία της εκτροφής, δημιουργεί αρκετά ερωτήματα για την αξιοπιστία της έρευνας.

Επιστημονικοί κύκλοι διαβεβαιώνουν ότι τα αυγά της ελληνικής πτηνοτροφίας είναι ασφαλή και αναφέρουν στη Voria.gr ότι το πολύ περιορισμένο εύρος της έρευνας την κρίνει αυτόματα ανάξια σχολιασμού, αφού σε μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες η παροχή τροφής αμφιβόλου ποιότητας καταστρέφει και την παραγωγή λειτουργώντας επιζήμια για τον παραγωγό.

«Δεν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, αφορά τα αυγά της οικόσιτης πτηνοτροφίας. Οι καταναλωτές προμηθεύονται αυγά που έχουν ελεγχθεί και είναι πιστοποιημένα», αναφέρει στη Voria.gr ο Βασίλης Τσιούρης, αναπληρωτής καθηγητής Κτηνιατρικής στο ΑΠΘ με ειδίκευση στην παθολογία πτηνών.

«Το παράλογο των ευρημάτων»

Η συγκεκριμένη μελέτη που έγινε από το χημικό τμήμα του ΕΚΠΑ, είναι κομμάτι μιας σειράς χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ερευνών ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο επιμόλυνσης σε τρόφιμα από διάφορες ουσίες.

Για να βρεθούν οι συγκεκριμένες ουσίες, λαμβάνονται υπόψιν από τους επιστήμονες ορισμένα ζώα που λειτουργούν ως βιοδείκτες, ώστε να διαπιστωθεί των επίπεδο των επιμολυντών όπως τα PFAS.

Όπως λέει στη Voria.gr ο κτηνίατρος και επιστημονικός υπεύθυνος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αβγού Βασίλης Κομπούλης, η έρευνα του 2023 «στήθηκε πρόχειρα κατά τη γνώμη μου».

Το κενό σύμφωνα με τον ίδιο φαίνεται στο ότι χρησιμοποιήθηκαν μόλις 75 αυγά από πέντε χωρικές εκτροφές «στο πουθενά», όπως λέει χαρακτηριστικά, «δεν ξέρουμε δηλαδή πού είναι, όπου τα αυγά δόθηκαν από εθελοντές».

Μάλιστα επισημαίνει πως είναι άξιο απορίας πως η μελέτη δημοσιεύθηκε στο κατά τα άλλα έγκριτο Science of The Total Environment, ενώ κανονικά θα έπρεπε να διορθωθούν ορισμένες παράμετροι πριν τη δημοσίευση.

Όσον αφορά τα δείγματα που συλλέχθηκαν από μικρά κοτέτσια, έγινε ανάλυση για ποσοστό επιμόλυνσης από τρία στοιχεία.

Το ένα ήταν τα PFAS, οι μολυντές που προέρχονται από χημικές ουσίες καθημερινής χρήσης.

Το δεύτερο, ήταν εντομοκτόνα, που ένα εξ αυτών είναι ένα πάρα πολύ γνωστό εντομοαπωθητικό που κυκλοφορεί στην αγορά.

Σύμφωνα με τον κ. Κομπούλη, «ίσως αυτό να έγινε στην προσπάθεια του ιδιοκτήτη του κοτετσιού να ψεκάσει τις κότες με το συγκεκριμένο σκεύασμα ώστε να απαλλάξει τα πτηνά από κάποιο είδος ψείρας».

Ακόμα βρέθηκε ένα ζιζανιοκτόνο που έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία στην ΕΕ από το 1986, το οποίο οδηγεί στο πιθανό συμπέρασμα να έχει κατάλοιπα στο χώμα έως και 40 χρόνια μετά την εφαρμογή του όπως συμβαίνει και με το επίσης απαγορευμένο και πιο γνωστό DDT.

To τρίτο εύρημα ήταν ένα αντιβιοτικό που ουσιαστικά έχει να συνταγογραφηθεί για οργανωμένη πτηνοτροφία για περισσότερο από 20 χρόνια, δείχνοντας κατά τον σύμβουλο της Διεπαγγελματικής ότι πρόκειται για περιπτώσεις καθαρά οικόσιτης πτηνοτροφίας.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα η πτηνοτροφία είναι ο μοναδικός κτηνοτροφικός κλάδος που καλύπτει το 80% των εγχώριων αναγκών σε αυγά και κατά 90% σε κρέας, ενώ την ίδια ώρα σε χώρες εκτός ΕΕ ακολουθούνται μη εγκεκριμένες πρακτικές εκτροφής, όπως η χρήση κρεατάλευρων και ιχθυάλευρων.

Μεγάλο συμπόσιο Πτηνοπαθολογίας στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα ένα σημαντικό επιστημονικό γεγονός πρόκειται να φιλοξενήσει αύριο και μεθαύριο η Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και το Συμπόσιο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Κτηνιατρικής Πτηνών, που θα γίνει στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Το Συμπόσιο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και φέρνει σε επαφή κτηνιάτρους εξειδικευμένους στην υγεία, την ευζωία και τη διατροφή των πτηνών. Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα παρουσιαστούν σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, ερευνητικά αποτελέσματα και κλινικά περιστατικά, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ ερευνητών, κτηνιάτρων και επαγγελματιών του κλάδου. «Θα ακούσουμε για καινοτομίες στη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την πρόληψη νοσημάτων, για την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων για την διαχείριση της υγείας και της ευζωίας των πουλερικών με την εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας αιχμής και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και πολλά άλλα θέματα που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της πτηνοτροφίας. Η ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών τις επόμενες ημέρες θα ενισχύσει αναμφίβολα νέες προοπτικές και συνεργασίες», δηλώνει ο κ. Τσιούρης.

Μάλιστα ο ίδιος επισημαίνει ότι το Συμπόσιο αυτό αποτελεί ορόσημο για τη χώρα μας και ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Μονάδας Παθολογίας Πτηνών, η οποία είναι το πρώτο και μοναδικό ευρωπαϊκά αναγνωρισμένο κέντρο για την απόκτηση της ειδικότητας του πτηνοπαθολόγου στην Ελλάδα.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες από όλη την Ευρώπη, καθώς και ειδικοί από περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς.

«Αυτή η ευρύτερη συμμετοχή αντικατοπτρίζει την αποστολή μας: να μοιραζόμαστε τη γνώση, να ενισχύουμε τη συνεργασία και να προάγουμε την κτηνιατρική επιστήμη των πουλερικών προς όφελος τόσο της υγείας των ζώων όσο και της κοινωνίας», σημειώνει ο κ. Τσιούρης.