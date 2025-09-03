Κέρκυρα: Χειροπέδες σε γιατρό έπειτα από καταγγελία για βιασμό 18χρονης

Ένας γνωστός γιατρός, με ιατρείο στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, συνελήφθη κατόπιν μήνυσης 18χρονης κοπέλας για βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία έγινε τη Δευτέρα και αφορά σε περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης της νεαρής. Η 18χρονη ισχυρίζεται ότι δέχθηκε ακατάλληλη σωματική επαφή από τον γιατρό.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.

