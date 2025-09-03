Κέρκυρα: Χειροπέδες σε γιατρό έπειτα από καταγγελία για βιασμό 18χρονης
Η 18χρονη ισχυρίζεται ότι δέχθηκε ακατάλληλη σωματική επαφή από τον γιατρό
Ένας γνωστός γιατρός, με ιατρείο στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, συνελήφθη κατόπιν μήνυσης 18χρονης κοπέλας για βιασμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία έγινε τη Δευτέρα και αφορά σε περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης της νεαρής. Η 18χρονη ισχυρίζεται ότι δέχθηκε ακατάλληλη σωματική επαφή από τον γιατρό.
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.
