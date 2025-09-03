Φωτιά τώρα στην Μεσσηνία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Αβραμιού, στον Δήμο Μεσσήνης.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και συνολικά 32 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο τύπου Erickson, ενώ συνδράμουν και δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Μεσσήνης.