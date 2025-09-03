Σίφνος: Ολόκληρο νησί στο πένθος για τον μικρό Λευτέρη Λουκατάρη

Σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η Σίφνος «λύγισε» και δάκρυσε, αποχαιρετώντας τον μικρό Λευτέρη Λουκατάρη, που «έφυγε» από τη ζωή στον ύπνο του. Ο Δήμος Σίφνου μεσίστια τη σημαία, ενώ πολλά καταστήματα έκλεισαν για να δώσουν το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία. Ολόκληρη η κοινότητα συμμετείχε σε μια στιγμή συλλογικού πένθους που συγκλόνισε.

Η σορός του Λευτέρη έφτασε στο λιμάνι των Καμαρών με πλοίο το οποίο σφυρούσε συνεχώς, συνεισφέροντας στο βαρύ κλίμα θλίψης. Από εκεί ξεκίνησε μια τεράστια πομπή που διέσχισε την Απολλωνία και κατέληξε στο Γυμνάσιο Σίφνου, το σχολείο του παιδιού.

Εκεί τον περίμεναν καθηγητές και καθηγήτριες με δάκρυα στα μάτια, ενώ η νεκροφόρα σταμάτησε για μια στιγμή έξω από το σχολείο.

Τα μηχανάκια που ακολουθούσαν δεν σταμάτησαν στιγμή να σφυρίζουν, προσθέτοντας μια αίσθηση βαθιάς λαϊκής συμμετοχής στο πένθος.

Η πομπή κατευθύνθηκε στο γήπεδο του Πανσιφναϊκού στον Θόλο, καθώς ο Λευτέρης ήταν ο αρχηγός της ομάδας Κ14. Εκεί εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές: Οι συμπαίκτες του, οι παράγοντες της ομάδας και οι φίλοι του άγγιξαν τη νεκροφόρα και φώναξαν τρεις φορές δυνατά: «ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ – ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ».