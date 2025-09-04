Μετρό: Προσλήψεις 104 μόνιμων υπαλλήλων και με απολυτήριο Λυκείου – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Οι περισσότερες θέσεις αφορούν τεχνικές ειδικότητες κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Θα γίνει και πρόσληψη 10 εργαζόμενων Tεχνολογικής και Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Μετρό: Προσλήψεις 104 μόνιμων υπαλλήλων και με απολυτήριο Λυκείου – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
Στον αέρα βρίσκονται οι προκηρύξεις 4/2025 και 5/2025 της ΣΤΑ.ΣΥ. για την πλήρωση συνολικά 104 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι περισσότερες θέσεις αφορούν τεχνικές ειδικότητες κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ωστόσο θα γίνει και πρόσληψη 10 εργαζόμενων Tεχνολογικής και Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η προκήρυξη 4/2025 αφορά αφορά 94 θέσεις προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στις εξής ειδικότητες:

  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (1 θέση),
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (49 θέσεις),
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (15 θέσεις),
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ (3 θέσεις),
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (8 θέσεις),
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΕΚ) (11 θέσεις),
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (1 θέση),
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (6 θέσεις)

Η προκήρυξη 5/2025 αφορά 10 συνολικά θέσεις, εκ των οποίων οι 6 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):

  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (5 θέσεις),
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 θέση)

Επιπλέον, περιλαμβάνονται και 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):

  • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2 θέσεις)
  • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2 θέσεις)

Σημειώνεται ότι από τις 104 θέσεις, για τις 63 θα προσμετρηθεί η προηγούμενη εμπειρία, ενώ για τις υπόλοιπες όχι. Για τις θέσεις που απαιτούν εμπειρία, θα προσμετρηθεί η εμπειρία και στον ιδιωτικό τομέα.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για θέσεις μίας κατηγορίας προσωπικού.

Οι υποψήφιοι που θα περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, θα διανύσουν, πριν από την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδική δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας 7 μηνών, για την οποία συνάπτεται σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας με αποδοχές και θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με το υπόλοιπο προσωπικό. Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σημειώνεται ότι οι προσληπτέοι που δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους ή αποδέχονται και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μέσα σε 12 μήνες από την πρόσληψή τους δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε άλλες διαδικασίες πρόσληψης για περίοδο 3 ετών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://proslipseis.stasy.gr , όπου υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 ως και τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Με αναφορές του Athens Transport

