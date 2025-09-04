Αλόννησος: Δίμετρο φίδι «πήγε για καφέ» σε beach bar

«Συντροφιά» με ένα φίδι βρέθηκαν να πίνουν τον καφέ τους οι θαμμώνες ενός παραλιακού μπαρ στην Αλόννησο.

Μία δεντρογαλιά έκοβε βόλτες στον κορμό μιας ελιάς δίπλα στα τραπέζια των θαμώνων, οι οποίοι δεν φάνηκε να ενοχλούνται από την παρουσία της ή πιθανότατα δεν την αντιλήφθηκαν.

Χρήστης της σελίδας Ερπετά & Αμφίβια Ελλάδας & Κύπρου, φωτογράφησε το δίμετρο φίδι με τους ειδικούς να αποφαίνονται για το είδος του και να διαφωνούν εάν πρόκειται για δεντρογαλιά ή έφιο.

Ο έφιος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα φίδια της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα και είναι φίδι ημερόβιο και έχει έντονη παρουσία στην Αλόννησο.

Είναι μη δηλητηριώδες φίδι και ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

πηγή: gegonotanews