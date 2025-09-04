Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στον Χορτιάτη

Καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά είναι σε ύφεση, την ώρα που στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 26 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο voria.gr, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης Δ.Ε. Πανοράματος-Πυλαίας και Πολιτικής Προστασίας – Κλιματικής Αλλαγής, Γεώργιος Μπαρπαράτσας, τις δυνάμεις που επιχειρούν ενίσχυσαν, εκτός από το προσωπικό με τα οχήματα της περιοχής και οι όμοροι δήμοι Θεσσαλονίκης και δήμος Νεάπολης - Συκεών.

Όπως ακόμη ανέφερε, βρίσκεται «από νωρίς στο σημείο και εδώ και ώρα η φωτιά φαίνεται ότι βρίσκεται σε ύφεση».

Νωρίτερα ήχησε και το 112 το οποίο έστειλε προειδοποίηση στους Θεσσαλονικείς να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, ενώ δυνάμεις της αστυνομίας παραμένουν στο σημείο και εκτρέπουν την κυκλοφορία των οχημάτων μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης