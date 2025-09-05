Κακοκαιρία Daniel: Δύο χρόνια από το καταστροφικό πέρασμά της από τη Θεσσαλία με 17 νεκρούς

Μία βιβλικών διαστάσεων κακοκαιρία που άλλαξε για πάντα τις ζωές στη Θεσσαλία

Κακοκαιρία Daniel: Δύο χρόνια από το καταστροφικό πέρασμά της από τη Θεσσαλία με 17 νεκρούς

Καταστροφές στο Βόλο απο την κακοκαιρία. Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 

Eurokinissi/ Αντώνης Νικολόπουλος
Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η κακοκαιρία Daniel χτύπησε με σφοδρότητα τη Θεσσαλία, με 17 νεκρούς και βιβλικών διαστάσεων καταστροφές.

Δρόμοι εξαφανίστηκαν, πόλεις και χωριά βούλιαξαν στο νερό και στις λάσπες, το οδικό δίκτυο να υφίσταται σοβαρές ζημιές, γέφυρες να γκρεμίζονται, και άνθρποι σε απόγνωση.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL - ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI)

Πλημμύρες στη περιοχή της Λάρισας από το κύμα κακοκαιρίας Daniel. Υπερχείλισε ο ποταμός Πηνειός και τα νερά μπήκαν στις περιοχές περιμετρικά της πόλης, Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI

Στον Βόλο οι πολίτες ζούσαν για μέρες χωρίς νερό, στο Ανατολικό και στο Νότιο Πήλιο κάτοικοι παρέμεναν αποκλεισμένοι στα χωριά τους χωρίς ρεύμα και προμήθειες, ενώ 1000 τουρίστες έψαχναν τρόπο διαφυγής.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL

Πλημμύρες και καταστροφές στο νομό Καρδίτσας. 2η μέρα. Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Οι δρόμοι σε Μακρινίτσα, Ανατολικό και Νότιο Πήλιο είχαν αφανιστεί, είχαν καταρρεύσει γεφύρια και ήταν σχεδόν αδύνατη η επικοινωνία με τον Βόλο.

Ανυπολόγιστες ζημιές και στη Μηλίνα, στο Χόρτο και στον Πλατανιά όπου παρασύρθηκαν και χάθηκαν στη θάλασσα σπίτια, περιουσίες και αυτοκίνητα, ενώ στα Καλά Νερά και στην Τσαγκαράδα καταστράφηκαν όλες οι υποδομές.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL

Καταστροφές από το πλημμυρικό φαινόμενο που προκάλεσε η κακοκαιρία "Daniel" στην Μηλίνα Πηλίου, Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI

Στις 5 Σεπτεμβρίου, η Ζαγορά δέχθηκε 759.6 χιλιοστά βροχής – 55 φορές περισσότερο από τις μέσες βροχοπτώσεις της χώρας για τον ίδιο μήνα – ενώ η Πορταριά κατέγραψε επίσης νέο ρεκόρ βροχόπτωσης με 761.9 χιλιοστά. Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο χείμαρρος Κραυσίδωνας, ξεχείλισε στις όχθες του στο Βόλο και κατέστρεψε την γέφυρα του ΟΣΕ, ενώ παρέσυρε αυτοκίνητα, λεωφορεία, δέντρα.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL

Καταστροφές από την κακοκαιρία "Daniel" στην Μηλίνα Πηλίου, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI

Όταν τα νερά της βροχής υποχώρησαν, η πόλη του Βόλου έμεινε βυθισμένη στη λάσπη. Τα προβλήματα στις υποδομές ήταν τεράστια, το δίκτυο υδροδότησης εντελώς κατεστραμμένο, ενώ οι κάτοικοι είχαν νερό εκ περιτροπής, – ανά 3 ώρες – και αυτό μόνο για χρήση και όχι για πόση.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL

Καταστροφές στο Βόλο απο την κακοκαιρία. Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Τους πρώτους μήνες μετά τις πλημμύρες, ο στρατός ανέλαβε και κατασκεύασε την πτυσσόμενη μεταλλική γέφυρα στα Καλά Νερά, μήκους περίπου 30 μέτρων, ενώ παρόμοια γέφυρα έχει αποκαταστήσει την κυκλοφορία και μεταξύ Μουρεσίου-Κισσού, όπου η θεομηνία είχε κόψει το Πήλιο στα δύο.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL

Πλημμύρες στο νομό Καρδίτσας. Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

