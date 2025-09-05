Κακοκαιρία Daniel: Δύο χρόνια από το καταστροφικό πέρασμά της από τη Θεσσαλία με 17 νεκρούς
Μία βιβλικών διαστάσεων κακοκαιρία που άλλαξε για πάντα τις ζωές στη Θεσσαλία
Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η κακοκαιρία Daniel χτύπησε με σφοδρότητα τη Θεσσαλία, με 17 νεκρούς και βιβλικών διαστάσεων καταστροφές.
Δρόμοι εξαφανίστηκαν, πόλεις και χωριά βούλιαξαν στο νερό και στις λάσπες, το οδικό δίκτυο να υφίσταται σοβαρές ζημιές, γέφυρες να γκρεμίζονται, και άνθρποι σε απόγνωση.
Στον Βόλο οι πολίτες ζούσαν για μέρες χωρίς νερό, στο Ανατολικό και στο Νότιο Πήλιο κάτοικοι παρέμεναν αποκλεισμένοι στα χωριά τους χωρίς ρεύμα και προμήθειες, ενώ 1000 τουρίστες έψαχναν τρόπο διαφυγής.
Οι δρόμοι σε Μακρινίτσα, Ανατολικό και Νότιο Πήλιο είχαν αφανιστεί, είχαν καταρρεύσει γεφύρια και ήταν σχεδόν αδύνατη η επικοινωνία με τον Βόλο.
Ανυπολόγιστες ζημιές και στη Μηλίνα, στο Χόρτο και στον Πλατανιά όπου παρασύρθηκαν και χάθηκαν στη θάλασσα σπίτια, περιουσίες και αυτοκίνητα, ενώ στα Καλά Νερά και στην Τσαγκαράδα καταστράφηκαν όλες οι υποδομές.
Στις 5 Σεπτεμβρίου, η Ζαγορά δέχθηκε 759.6 χιλιοστά βροχής – 55 φορές περισσότερο από τις μέσες βροχοπτώσεις της χώρας για τον ίδιο μήνα – ενώ η Πορταριά κατέγραψε επίσης νέο ρεκόρ βροχόπτωσης με 761.9 χιλιοστά. Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο χείμαρρος Κραυσίδωνας, ξεχείλισε στις όχθες του στο Βόλο και κατέστρεψε την γέφυρα του ΟΣΕ, ενώ παρέσυρε αυτοκίνητα, λεωφορεία, δέντρα.
Όταν τα νερά της βροχής υποχώρησαν, η πόλη του Βόλου έμεινε βυθισμένη στη λάσπη. Τα προβλήματα στις υποδομές ήταν τεράστια, το δίκτυο υδροδότησης εντελώς κατεστραμμένο, ενώ οι κάτοικοι είχαν νερό εκ περιτροπής, – ανά 3 ώρες – και αυτό μόνο για χρήση και όχι για πόση.
Τους πρώτους μήνες μετά τις πλημμύρες, ο στρατός ανέλαβε και κατασκεύασε την πτυσσόμενη μεταλλική γέφυρα στα Καλά Νερά, μήκους περίπου 30 μέτρων, ενώ παρόμοια γέφυρα έχει αποκαταστήσει την κυκλοφορία και μεταξύ Μουρεσίου-Κισσού, όπου η θεομηνία είχε κόψει το Πήλιο στα δύο.