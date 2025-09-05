Φωτιά τώρα στην Αρκαδία: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Παρθένι Αρκαδίας το απόγευμα της Παρασκευής (05/09).

Για την κατάσβεση της φωτιάς κιμητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

