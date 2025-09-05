Φωτιά σε κτήριο στο Μεταξουργείο - Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε κτήριο που βρίσκεται επί των οδών Ελευσινίων και Λένορμαν στο Μεταξουργείο τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από το κτήριο ένα άτομο.

01 02 02 02

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μεταξουργείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.