Φωτιά σε κτήριο στο Μεταξουργείο - Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μεταξουργείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε κτήριο που βρίσκεται επί των οδών Ελευσινίων και Λένορμαν στο Μεταξουργείο τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από το κτήριο ένα άτομο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μεταξουργείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:15 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίνηση ματ Χαρδαλιά με την Παπασπύρου στη Δυτική Αττική
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Concept C εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για την Audi
08:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε κτήριο στο Μεταξουργείο - Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο
06:49 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα στο καλάθι Μητσοτάκη - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ
08:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Κωνσταντινουπόλεως - Τρένο παρέσυρε πεζό
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ